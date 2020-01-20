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20 января 2020, 00:01

АвтоВАЗ начал приостанавливать конвейер

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Волжский автозавод останавливал производство нескольких линий 9 и 10 января с перспективой последующей отработки в субботу 18 и 25 января. Однако позже выяснилось, что необходимости работать по субботам нет. Автомобилей выпущено больше, чем дилеры могут реализовать.
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Сначала АвтоВАЗ разрешил сотрудникам продлить рождественские каникулы еще на два дня – 9 и 10 января. Был приостановлен конвейер по сборке Lada 4x4 и линия по производству автомобилей на платформе B0 – Lada Largus и Xray, Renault Logan и Logan Stepway, Sandero и Sandero Stepway. Кроме того, как сообщают «Ведомости», в простой отправили и сборочную линию, где выпускается бестселлер 2019 года – Granta, а также автомобили Datsun. Отработать эти дни сотрудникам предложили в две следующие субботы января. 

Позднее решили отработку отменить, а дни простоя оплатить из расчета 2/3 от средней заработной платы сотрудников, сообщил источник, близкий к руководству компании. Дело в том, что спрос на автомобили оказался ниже запланированного. У дилеров в наличии осталось достаточно машин, выпущенных еще в 2019 году. Официальные представители АвтоВАЗа пока эту информацию не комментируют.  

АвтоВАЗ приостанавливал конвейер на несколько дней и раньше. Например, когда осенью прошлого года продажи Lada стали снижаться, в простой 31 октября и 1 ноября отправили все автосборочные линии. Конвейеры в Тольятти приостанавливали также 23 и 24 декабря, накануне начала планового корпоративного отпуска.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум ВАЗ 1111 Ока
всем привет!проблемма такая-тронулся на оке, добрался до третьей передачи.ощущение такое, что сцепление буксует.на первой-второй норм, четвёртая попыталась так же поморосить, но потом норм.ни хруста, ничего.что может быть?
Александр
Форум ВАЗ Нива 4х4 (2121)
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Леонид
Форум ВАЗ 2199
Мужики такая беда с ключа заводится на первой передаче едет отлично только хочу переключится на 2 или 3 передачу сразу глохнет до остановки в чем может быть причина
Артур
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АвтоВАЗ начал приостанавливать конвейер
{{material_128606}}Сначала АвтоВАЗ разрешил сотрудникам продлить рождественские каникулы еще на два дня – 9 и 10 января. Был приостановлен конвейер по сборке Lada 4x4 и линия по производству автомобилей на платформе B0 – Lada Largus и Xray, Renault Logan и Logan Stepway, Sandero и Sandero Stepway. Кроме того, как сообщают «Ведомости», в простой отправили и сборочную линию, где выпускается бестселлер 2019 года – Granta, а также автомобили Datsun. Отработать эти дни сотрудникам предложили в две следующие субботы января. Позднее решили отработку отменить, а дни простоя оплатить из расчета 2/3 от средней заработной платы сотрудников, сообщил источник, близкий к руководству компании. Дело в том, что спрос на автомобили оказался ниже запланированного. У дилеров в наличии осталось достаточно машин, выпущенных еще в 2019 году. Официальные представители АвтоВАЗа пока эту информацию не комментируют.  АвтоВАЗ приостанавливал конвейер на несколько дней и раньше. Например, когда осенью прошлого года продажи Lada стали снижаться, в простой 31 октября и 1 ноября отправили все автосборочные линии. Конвейеры в Тольятти приостанавливали также 23 и 24 декабря, накануне начала планового корпоративного отпуска.
2020-01-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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