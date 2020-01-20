20 января 2020, 00:01
АвтоВАЗ начал приостанавливать конвейер
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Волжский автозавод останавливал производство нескольких линий 9 и 10 января с перспективой последующей отработки в субботу 18 и 25 января. Однако позже выяснилось, что необходимости работать по субботам нет. Автомобилей выпущено больше, чем дилеры могут реализовать.
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Позднее решили отработку отменить, а дни простоя оплатить из расчета 2/3 от средней заработной платы сотрудников, сообщил источник, близкий к руководству компании. Дело в том, что спрос на автомобили оказался ниже запланированного. У дилеров в наличии осталось достаточно машин, выпущенных еще в 2019 году. Официальные представители АвтоВАЗа пока эту информацию не комментируют.
АвтоВАЗ приостанавливал конвейер на несколько дней и раньше. Например, когда осенью прошлого года продажи Lada стали снижаться, в простой 31 октября и 1 ноября отправили все автосборочные линии. Конвейеры в Тольятти приостанавливали также 23 и 24 декабря, накануне начала планового корпоративного отпуска.
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всем привет!проблемма такая-тронулся на оке, добрался до третьей передачи.ощущение такое, что сцепление буксует.на первой-второй норм, четвёртая попыталась так же поморосить, но потом норм.ни хруста, ничего.что может быть?
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Мужики такая беда с ключа заводится на первой передаче едет отлично только хочу переключится на 2 или 3 передачу сразу глохнет до остановки в чем может быть причина
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