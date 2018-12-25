25 декабря 2018, 13:23

АвтоВАЗ начал продажи линейки коммерческих автомобилей Lada Granta

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Обновленное семейство Granta пополнилось коммерческими моделями – пикапами с тремя видами надстроек: стандартная бортовая платформа, изотермический и промтоварный фургоны. Цены начинаются от 648 000 рублей.
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АвтоВАЗ начал продажи линейки коммерческих автомобилей Lada Granta ВАЗ (Lada) Granta
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Вслед за обновленными «гражданскими» моделями, седаном, универсалом, хэтчбеком и лифтбеком, семейство Lada Granta обзавелось коммерческими модификациями. Покупателям предложили различные версии кузова вместимостью до 4 000 литров. В зависимости от особенностей бизнеса, автомобили Granta можно оснастить классической бортовой платформой, изотермическим кузовом, промтоварным фургоном или фургоном-рефрижератором с холодильной и холодильно-отопительной установками.

Рестайлинговые модели отличаются новым дизайном передней части кузова. Фирменный X-стиль Lada подчеркивают хромированные вставки в форме бумерангов в сочетании с темной радиаторной решеткой и новыми фарами головного света. В салоне появились иные сидения с более выраженной боковой поддержкой. В список базового оснащения входят: она подушка безопасности, электростеклоподъемники, аудиоподготовка, центральный замок и легкая тонировка стекол.

Коммерческую линейку оснастили полурамной конструкцией кузова и рессорной задней подвеской. Благодаря этому грузоподъемность автомобилей выросла в 1,5 раза по сравнению со стандартной пассажирской модификацией и теперь составляет максимум 720 кг. Все машины с 8-клапанными двигателями получили МКПП с увеличенным передаточным числом главной пары (3,9 вместо 3,7), что положительно сказалось на динамике автомобиля, даже с учетом полной нагрузки.  
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Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Granta
Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
Роман
Тест-драйв обновленной Lada Granta: нарисуем, будем жить
насчет 92 - го бензина не то ляпнул. По мануалу 95-й обозначен
стас
АвтоВАЗ показал новое семейство Granta
Жаль конечно, что изменения на столько минимальны. Ожидал конечно же большего.
Дмитрий
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АвтоВАЗ начал продажи линейки коммерческих автомобилей Lada Granta
{{material_125266}}Вслед за обновленными «гражданскими» моделями, седаном, универсалом, хэтчбеком и лифтбеком, семейство Lada Granta обзавелось коммерческими модификациями. Покупателям предложили различные версии кузова вместимостью до 4 000 литров. В зависимости от особенностей бизнеса, автомобили Granta можно оснастить классической бортовой платформой, изотермическим кузовом, промтоварным фургоном или фургоном-рефрижератором с холодильной и холодильно-отопительной установками.Рестайлинговые модели отличаются новым дизайном передней части кузова. Фирменный X-стиль Lada подчеркивают хромированные вставки в форме бумерангов в сочетании с темной радиаторной решеткой и новыми фарами головного света. В салоне появились иные сидения с более выраженной боковой поддержкой. В список базового оснащения входят: она подушка безопасности, электростеклоподъемники, аудиоподготовка, центральный замок и легкая тонировка стекол.Коммерческую линейку оснастили полурамной конструкцией кузова и рессорной задней подвеской. Благодаря этому грузоподъемность автомобилей выросла в 1,5 раза по сравнению со стандартной пассажирской модификацией и теперь составляет максимум 720 кг. Все машины с 8-клапанными двигателями получили МКПП с увеличенным передаточным числом главной пары (3,9 вместо 3,7), что положительно сказалось на динамике автомобиля, даже с учетом полной нагрузки.  
2018-12-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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