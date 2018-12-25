25 декабря 2018, 13:23
АвтоВАЗ начал продажи линейки коммерческих автомобилей Lada Granta
- 60
- 0
Обновленное семейство Granta пополнилось коммерческими моделями – пикапами с тремя видами надстроек: стандартная бортовая платформа, изотермический и промтоварный фургоны. Цены начинаются от 648 000 рублей.
Ранее мы писали
Компания АвтоВАЗ планирует вывести на рынок новый вседорожный универсал Lada Granta Cross в первом полугодии ...Читать далее
Рестайлинговые модели отличаются новым дизайном передней части кузова. Фирменный X-стиль Lada подчеркивают хромированные вставки в форме бумерангов в сочетании с темной радиаторной решеткой и новыми фарами головного света. В салоне появились иные сидения с более выраженной боковой поддержкой. В список базового оснащения входят: она подушка безопасности, электростеклоподъемники, аудиоподготовка, центральный замок и легкая тонировка стекол.
Коммерческую линейку оснастили полурамной конструкцией кузова и рессорной задней подвеской. Благодаря этому грузоподъемность автомобилей выросла в 1,5 раза по сравнению со стандартной пассажирской модификацией и теперь составляет максимум 720 кг. Все машины с 8-клапанными двигателями получили МКПП с увеличенным передаточным числом главной пары (3,9 вместо 3,7), что положительно сказалось на динамике автомобиля, даже с учетом полной нагрузки.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lada XRay Cross: кулачное право
21.10.2018, 00:01
Тест-драйв Lada Vesta Sport: на острие атаки
07.10.2018, 13:02
Тест-драйв обновленной Lada Granta: нарисуем, будем жить
19.09.2018, 08:02
Тест-драйв седана Lada Vesta Cross: выезд на обочину
09.06.2018, 00:01
Тест-драйв Lada XRay: элементарная частица
15.04.2016, 10:57
Тест-драйв Lada Vesta: белая неВеста
24.01.2016, 12:23
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lada XRay Cross: кулачное право
21.10.2018, 00:01
Тест-драйв Lada Vesta Sport: на острие атаки
07.10.2018, 13:02
Тест-драйв обновленной Lada Granta: нарисуем, будем жить
19.09.2018, 08:02
Тест-драйв седана Lada Vesta Cross: выезд на обочину
09.06.2018, 00:01
Тест-драйв Lada XRay: элементарная частица
15.04.2016, 10:57
Тест-драйв Lada Vesta: белая неВеста
24.01.2016, 12:23
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
насчет 92 - го бензина не то ляпнул. По мануалу 95-й обозначен
Жаль конечно, что изменения на столько минимальны. Ожидал конечно же большего.
Интересные разделы
АвтоМосква ВАЗ (Lada) Автомудрость ВАЗ (Lada) АвтоПитер ВАЗ (Lada) Дизайн и тюнинг ВАЗ (Lada) Новинки и концепт кары ВАЗ (Lada) Новости и акции автосалонов ВАЗ (Lada) Автосалоны и дилеры марки ВАЗ (Lada) Аренда и прокат авто марки ВАЗ (Lada) Автоклубы и форумы автозавчастей марки ВАЗ (Lada) Автосервисы и магазины автозапчастей марки ВАЗ (Lada)
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве