Скандальная история о битом Largus, который продавали как новый. Кто говорит правду: производитель или дилер?

11 июня 2026, 14:49
АвтоВАЗ начал проверку дилера в Петербурге из-за продажи битой Lada Largus
АвтоВАЗ начал проверку дилера в Петербурге из-за продажи битой Lada Largus
АвтоВАЗ инициировал масштабную проверку после жалобы на продажу поврежденной Lada Largus под видом новой. Компания грозит дилеру серьезными санкциями, вплоть до лишения лицензии. Почему эта история может изменить подход к покупке новых авто и что важно знать каждому водителю - разбираемся в деталях.
Ситуация с продажей битой Lada Largus под видом новой в Санкт-Петербурге стала тревожным сигналом для всех, кто планирует покупку автомобиля в России. Для автолюбителей это не просто очередной скандал - речь идет о доверии к дилерским центрам и безопасности на дорогах. Если факт нарушения подтвердится, последствия могут быть серьезными не только для конкретного дилера, но и для всей системы продаж новых машин.
Как сообщает Autonews, АвтоВАЗ начал внутреннюю проверку после того, как в одном из дилерских центров Петербурга клиент обнаружил явные следы ремонта на автомобиле, который предлагался как абсолютно новый. По словам покупателя, на Lada Largus 2023 года выпуска были заметны следы удара в заднюю часть, перекрашенные детали и признаки разборки кузова. Несмотря на это, менеджер салона уверял, что машина новая, ссылаясь на ПТС, но документы так и не предоставил. После того как клиент задал неудобные вопросы, сотрудники перестали выходить на связь, а позже сообщили, что автомобиль уже продан.
АвтоВАЗ отреагировал максимально жестко: если проверка подтвердит факт продажи битого авто под видом нового, дилеру грозят не только финансовые и юридические санкции, но и отзыв лицензии. Компания также обратилась к покупателю с предложением стать «тайным покупателем» для оценки работы дилерских центров и качества сервиса. Такой шаг может стать началом масштабной проверки по всей сети официальных дилеров Lada.
В дилерском центре, который оказался в центре скандала, отрицают свою причастность к инциденту. Представители утверждают, что автомобиль не продавался у них, и комментировать ситуацию они не могут. Тем не менее, история вызвала широкий резонанс среди автомобилистов, ведь подобные случаи подрывают доверие к официальным продавцам и заставляют задуматься о дополнительных мерах проверки при покупке нового авто.
Интересно, что похожие истории с нарушениями в автосалонах уже становились предметом обсуждения в СМИ. Например, недавно выяснилось, что владельцы премиальных марок чаще других сталкиваются с эвакуацией автомобилей за неправильную парковку - подробнее об этом можно узнать в материале о лидерах по штрафам среди автолюбителей.
По данным АвтоВАЗа, сервис подписки на автомобили Lada уже привлек несколько десятков клиентов, что говорит о растущем интересе к новым форматам владения авто. Важно помнить, что при покупке машины в салоне стоит внимательно осматривать автомобиль, проверять документы и не стесняться задавать вопросы. Случай в Петербурге может стать поводом для ужесточения контроля за работой дилеров и повышения прозрачности сделок. Для покупателей это шанс получить более честный и безопасный рынок новых автомобилей.
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