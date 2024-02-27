АвтоВАЗ начал собирать универсалы Lada Largus
Электрические фургоны e-Largus начнут выпускать в третьем квартале 2024 года. Объемы производства будут напрямую зависеть от спроса и мер господдержки, чтобы электрические «Ларгусы» в своем сегменте могли конкурировать по цене с китайскими нелокализованными моделями. По мнению Максима Соколова, механизмам господдержки требуется «точечная донастройка», чтобы деньги оставались в стране, а технологический суверенитет отечественного автопрома продолжал укрепляться.
-
20.02.2024, 15:28
Как идет подготовка к возобновлению производства Lada Largus. Первое официальное фото
В августе 2023 года в Тольятти собрали последние экземпляры Lada Largus, затем производственные линии начали переносить в Ижевск. Сейчас АвтоВАЗ опубликовал первое фото с конвейера.Читать далее
-
14.02.2024, 22:52
Названы лучшие 3-летние автомобили, которые не теряют в цене
Аналитическое агентство «Автостат» в 10-й раз опубликовало итоги ежегодного исследования Residual value, которое показывает, как меняется цена автомобиля через три года после покупки.Читать далее
-
14.02.2024, 16:07
Полиция опубликовала фото с места смертельной аварии в Ленобласти
Утром в среду, 14 февраля, в Ленинградской области на автодороге Сланцы – Кингисепп – Краколье произошло ДТП. Водитель Lada Largus выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Renault Duster.Читать далее
-
13.02.2024, 00:08
Как изменились за год цены пяти 3-летних бестселлеров Lada. Не уступают новым
АвтоВАЗ мужественно противостоит санкциям и справляется с вызовами времени, но до сих пор новые автомобили уступают как по уровню оснащения, так и по разнообразию расцветок кузова машинам 2021 года выпуска.Читать далее
-
16.01.2024, 15:05
Глава Удмуртии рассказал о перспективах Ижевского автозавода
Глава Республики Удмуртия Александр Бречалов выступил с докладом, в котором подвел итоги 2023 года и рассказал о планах на 2024 год. Отдельное внимание руководитель региона уделил судьбе автозавода Лада Ижевск.Читать далее
-
15.01.2024, 13:12
Глава АвтоВАЗа рассказал, как «убил двух зайцев»
Президент АвтоВАЗа Максим Соколов в рамках итоговой пресс-конференции объяснил, как удалось «убить двух зайцев», решившись на перенос производства Lada Largus из Тольятти в Ижевск.Читать далее
-
20.02.2024, 15:28
Как идет подготовка к возобновлению производства Lada Largus. Первое официальное фото
В августе 2023 года в Тольятти собрали последние экземпляры Lada Largus, затем производственные линии начали переносить в Ижевск. Сейчас АвтоВАЗ опубликовал первое фото с конвейера.Читать далее
-
14.02.2024, 22:52
Названы лучшие 3-летние автомобили, которые не теряют в цене
Аналитическое агентство «Автостат» в 10-й раз опубликовало итоги ежегодного исследования Residual value, которое показывает, как меняется цена автомобиля через три года после покупки.Читать далее
-
14.02.2024, 16:07
Полиция опубликовала фото с места смертельной аварии в Ленобласти
Утром в среду, 14 февраля, в Ленинградской области на автодороге Сланцы – Кингисепп – Краколье произошло ДТП. Водитель Lada Largus выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Renault Duster.Читать далее
-
13.02.2024, 00:08
Как изменились за год цены пяти 3-летних бестселлеров Lada. Не уступают новым
АвтоВАЗ мужественно противостоит санкциям и справляется с вызовами времени, но до сих пор новые автомобили уступают как по уровню оснащения, так и по разнообразию расцветок кузова машинам 2021 года выпуска.Читать далее
-
16.01.2024, 15:05
Глава Удмуртии рассказал о перспективах Ижевского автозавода
Глава Республики Удмуртия Александр Бречалов выступил с докладом, в котором подвел итоги 2023 года и рассказал о планах на 2024 год. Отдельное внимание руководитель региона уделил судьбе автозавода Лада Ижевск.Читать далее
-
15.01.2024, 13:12
Глава АвтоВАЗа рассказал, как «убил двух зайцев»
Президент АвтоВАЗа Максим Соколов в рамках итоговой пресс-конференции объяснил, как удалось «убить двух зайцев», решившись на перенос производства Lada Largus из Тольятти в Ижевск.Читать далее
- 1 035 000 РВАЗ (Lada) Ларгус 2018 в Москве
- 869 000 РВАЗ (Lada) Ларгус 2019 в Москве
- 1 150 000 РВАЗ (Lada) Largus 2016 в Москве
- 1 499 000 РВАЗ (Lada) Largus 2021 в Москве
- 1 185 000 РВАЗ (Lada) Largus 2019 в Москве
- 1 215 000 РВАЗ (Lada) Ларгус 2020 в Москве
- 1 250 000 РВАЗ (Lada) Largus 2018 в Москве
- 1 495 000 РВАЗ (Lada) Largus 2019 в Москве
- 1 450 000 РВАЗ (Lada) Largus 2020 в Москве
- 690 000 РВАЗ (Lada) Ларгус 2013 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий