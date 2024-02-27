АвтоВАЗ начал собирать универсалы Lada Largus

Ранее мы писали Как идет подготовка к возобновлению производства Lada Largus. Первое официальное фото В августе 2023 года в Тольятти собрали последние экземпляры Lada Largus, затем производственные линии начали ... Читать далее

Cтарт серийного производства запланирован на май 2024 года, а пока на автозаводе «Лада Ижевск» идет отладка оборудования и тестовая сборка. В ближайшие 2,5 месяца должны выпустить опытную партию, состоящую из порядка 80 «Ларгусов», на которых отработают технологические процессы полного цикла производства и обучат персонал. Глава АвтоВАЗа Максим Соколов заверил, что с учетом высокой востребованности Lada Largus на российском рынке, сотрудники компании прилагают максимум усилий для перезапуска в мае серийного производства с надлежащим уровнем качества и в необходимых объемах.

Электрические фургоны e-Largus начнут выпускать в третьем квартале 2024 года. Объемы производства будут напрямую зависеть от спроса и мер господдержки, чтобы электрические «Ларгусы» в своем сегменте могли конкурировать по цене с китайскими нелокализованными моделями. По мнению Максима Соколова, механизмам господдержки требуется «точечная донастройка», чтобы деньги оставались в стране, а технологический суверенитет отечественного автопрома продолжал укрепляться.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Largus (от 572 400 Р )

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