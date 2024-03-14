АвтоВАЗ начнет пускать туристов на производство. Им покажут, как собирают автомобили и разрешать сесть за руль

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Посещающие Тольятти туристы смогут не просто посетить музей АвтоВАЗа, но и попасть непосредственно в производственные цеха. Им покажут прессовое производство, роботизированную линию сварки кузовов Lada Granta и сборочные конвейеры, на которых выпускают Granta или Vesta (в зависимости от загрузки производства). Также экскурсанты смогут лично протестировать один из только что собранных автомобилей на испытательном полигоне. Завершится экскурсия на самой высокой точке в Тольятти – панорамном балконе 24-го этажа здания заводоуправления.

На первых порах экскурсии будут проводить раз в неделю. Руководство предприятия надеется, что возможность поближе познакомиться с автомобильным производством позволит привлечь на предприятие новые кадры. Глава компании Максим Соколов заявил: «Наше общее желание, чтобы АвтоВАЗ сегодня мог посетить каждый желающий, каждый школьник или студент, который задумывается о своей карьере. Мы с радостью открываем двери производств, где в полной мере можно понять особенности выпуска новых автомобилей, ощутить мощь российской промышленности, увидеть высокий уровень роботизации и достойные условия труда на нашем предприятии».

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