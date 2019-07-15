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15 июля 2019, 11:03

АвтоВАЗ напомнил о преимуществах двигателя Renault H4M

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Вседорожные хэтчбеки Lada Xray Cross с бесступенчатой трансмиссией Jatco поступят в продажу через неделю. Вариатор будет работать в паре с 1,6-литровым мотором Renault H4M. «Иксреи» оснащались этим агрегатом до 2016 года. АвтоВАЗ решил напомнить об основных особенностях мотора и разослал по дилерским центрам специальную презентацию.
АвтоВАЗ напомнил о преимуществах двигателя Renault H4M
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Мотор H4M от Renault проходит в Nissan под индексом HR16. Агрегат объемом 1,6 литра (16 клапанов) выдает 114 л.с. (83 кВт) при 5 500 оборотах в минуту. Максимальный крутящий момент в 152 Нм достигается при 4 000 об/мин. Максимальная скорость Lada Xray Cross с этим двигателем составит 162 км/ч, а разгон от нуля до «сотни» займет 12,8 секунды.

Основными конструктивными особенностями мотора являются алюминиевый блок цилиндров, литой алюминиевый масляный картер, цельнолитые чугунные гильзы блока цилиндров, стальной коленвал, цепной привод механизма газораспределения, а также механизм регулировки фаз. Жесткость и сравнительно небольшой вес мотора обеспечивает виброакустический комфорт, высокую топливную эффективность, оптимальную мощность и достаточную тягу.

«Реношный» мотор устанавливался на первые экземпляры Lada Xray вплоть до середины 2016 года. Тогда агрегат работал в паре с механической коробкой передач. Затем на АвтоВАЗе решили заменить французский агрегат российским аналогом - 106-сильным двигателем объемом 1,6 литра. Сейчас мотор H4M/HR16 также собирают на Волжском автозаводе, поэтому на общей локализации Xray новый двигатель никак не отразится.

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Продажи Lada Xray падают третий месяц подряд – и вот почему
"...возлагают надежду на вседорожную Cross-верю", в какого вы верите? Непонятно. Когда напишите, прочитайте сначала сами.
андрей
АвтоВАЗ спешно отзывает Lada Xray Cross
Кроме круговой сварки технологи должны были предусмотреть механическое зацепление двух свариваемых деталей для защиты как раз от такой чепухи, например, использовать предохранительный шплинт (ы) или\и насадить обе детали на резьбовой штифт. Да много чего недорогого можно придумать, чтобы людей не убивать ...
Андрей
Дизайнеры сделали из Lada Xray Cross пикап
Удлинение базы, другие двери... А вот интересно как будет заднее стекло опускаться? В переднюю дверь входить?) ) )
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АвтоВАЗ напомнил о преимуществах двигателя Renault H4M
{{material_126956}}Мотор H4M от Renault проходит в Nissan под индексом HR16. Агрегат объемом 1,6 литра (16 клапанов) выдает 114 л.с. (83 кВт) при 5 500 оборотах в минуту. Максимальный крутящий момент в 152 Нм достигается при 4 000 об/мин. Максимальная скорость Lada Xray Cross с этим двигателем составит 162 км/ч, а разгон от нуля до «сотни» займет 12,8 секунды.Основными конструктивными особенностями мотора являются алюминиевый блок цилиндров, литой алюминиевый масляный картер, цельнолитые чугунные гильзы блока цилиндров, стальной коленвал, цепной привод механизма газораспределения, а также механизм регулировки фаз. Жесткость и сравнительно небольшой вес мотора обеспечивает виброакустический комфорт, высокую топливную эффективность, оптимальную мощность и достаточную тягу.«Реношный» мотор устанавливался на первые экземпляры Lada Xray вплоть до середины 2016 года. Тогда агрегат работал в паре с механической коробкой передач. Затем на АвтоВАЗе решили заменить французский агрегат российским аналогом - 106-сильным двигателем объемом 1,6 литра. Сейчас мотор H4M/HR16 также собирают на Волжском автозаводе, поэтому на общей локализации Xray новый двигатель никак не отразится.
2019-07-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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