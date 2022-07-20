АвтоВАЗ нашел, чем заменить импортные пружины подвески в автомобилях Lada
Фото: Lada
Для реализации крупного заказа на предприятии возведут новый производственный комплекс на основе автоматизированной технологии, соответствующей мировым стандартам автопрома. Финансирование выделят из федерального Фонда развития промышленности по программе «Комплектующие изделия». Одновременно Уральский пружинный завод планирует освоить производство комплектующих для других проектов отечественного автопрома.
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АвтоВАЗ возобновляет сборку Lada Largus (но радость будет недолгой)
Пресс-служба АвтоВАЗа сообщила о возобновлении производства автомобилей семейства Lada Largus. Сварка и окраска кузовов уже идет полным ходом. Первые товарные экземпляры сойдут с конвейера до конца текущей недели.Читать далее
-
04.07.2022, 12:13
Число погибших в ДТП на трассе М-5 «Урал» увеличилось до восьми
Страшное ДТП с участием двух автомобилей произошло в воскресенье вечером на трассе Оренбург – Орск. На месте погибли семь человек, еще один умер в больнице. Сейчас врачи борются за жизнь двоих пострадавших.Читать далее
-
12.04.2022, 13:50
5 машин с самой плохой шумоизоляцией (в списке только одна Lada)
Российские автовладельцы оценили качество шумоизоляции своих автомобилей. Выяснилось, что больше всего недовольства вызывают корейские модели. В пятерке худших только один автомобиль Lada, и то построенный на платформе Renault.Читать далее
-
08.04.2022, 08:51
АвтоВАЗ попытался удешевить Lada Largus Cross (получилось не очень)
В марте 2022 года АвтоВАЗ дважды повышал цены на свои автомобили. Серьезнее всех подорожали машины семейства Largus. Сначала универсалы прибавили почти 250 тысяч рублей, а затем еще 130 тысяч. Сейчас на АвтоВАЗе попытались предложить покупателям более доступную модификацию.Читать далее
-
15.03.2022, 13:19
Дилеры Lada подняли цены на ТО: владельцам «Ларгусов» придется приготовить 45 000 рублей
Вслед за ростом цен на автомобили производители увеличивают стоимость регламентных работ. Связано это, в первую очередь, с подорожанием комплектующих и расходных материалов.Читать далее
-
02.02.2022, 07:42
Владелец хочет за 8-летний Lada Largus почти за 3 млн рублей: а вы бы купили?
В Москве на продажу выставили очень дорогой универсал Lada Largus 2014 года выпуска. Главные достоинства автомобиля – продвинутая акустическая система и кастомный дизайн.Читать далее
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