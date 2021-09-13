13 сентября 2021, 00:18
АвтоВАЗ нашел способ сэкономить миллион на сборке Lada Vesta
Стремление снизить издержки и себестоимость автомобилей вынудило АвтоВАЗ обратить внимание на японскую философию Кайдзен, которая подразумевает постоянное совершенствование всех аспектов жизни. Применительно к бизнес-процессам это означает оптимизацию производства при одновременном повышении качества продукции.
Дарья Климова Фото: Российская газета
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Кроме того, подобное единообразие позволит упростить процесс сборки и исключить вероятность ошибки оператора при комплектовании китбокса. Ведущий инженер отдела инжиниринга логистики автозавода «Лада Ижевск» Денис Сельков рассказал о других примерах применения философии Кайдзен на производстве Lada Vesta. С начала 2021 года на предприятии внедрили 150 изменений, были усовершенствованы 50 деталей. В разработке ещё 130 нововведений.
Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р)
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