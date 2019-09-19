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19 сентября 2019, 11:39

АвтоВАЗ назначил нового исполнительного вице-президента

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Компания АвтоВАЗ объявила о кадровых изменениях. Новым исполнительным вице-президентом по продажам и маркетингу стал Оливье Морне. Он сменит Яна Птачека, который продолжит свою карьеру в периметре Groupe Renault.
АвтоВАЗ назначил нового исполнительного вице президента

Фото: АвтоВАЗ

Господин Морне приступает к обязанностям исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу АО «АвтоВАЗ» с 1 октября 2019 года. До недавнего времени он возглавлял совместное предприятие Changan PSA в Китае. Оливье Морне окончил Международную бизнес-школу ESSEC и с 1996 года работал в концерне PSA Peugeot Сitroen. Начинал карьеру в качестве регионального менеджера по региону Тулуза во Франции. В 1999 году был назначен вице-президентом по маркетингу и продажам Peugeot в Словении, а в 2002 году стал руководителем отдела розничных продаж в Варшаве (Польша). Два года спустя господин Морне занял пост начальника отдела качества и удовлетворенности клиентов. С 2006 по 2011 годы он был управляющим директором бренда Peugeot в Австрии, а затем в Нидерландах. В 2011 году он занимал должность управляющего директора бренда Peugeot в Италии, а с 2012 года отвечал за три бренда PSA – Peugeot, Сitroen и DS. C марта 2016 года возглавлял китайско-французскую автомобильную компанию Changan PSA (CAPSA).

Президент АО «АвтоВАЗ» Ив Каракатзанис поблагодарил нынешнего исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу Яна Птачека за работу в компании и пожелал ему достигнуть новых карьерных высот.

Ив Каракатзанис, президент АО "АвтоВАЗ" « С 2016 года Ян проделал отличную работу по преобразованию Lada в современный, быстроразвивающийся и самый продаваемый автомобильный бренд в России, радикально переформатировав дилерскую сеть, улучшая клиентский сервис и бренд-коммуникации. В настоящее время марка занимает 21% на рынке России, и это наилучший результат за последние 8 лет. Модели Granta и Vesta являются самыми продаваемыми в России. Я хочу выразить благодарность Яну за те огромные достижения, которые он совершил совместно со своей командой и дилерской сетью. Уверен, что профессионализм и большой международный опыт Оливье Морне будут способствовать сохранению импульса Lada и дальнейшему усилению позиций Lada на российском и экспортном рынках. »
Ив Каракатзанис, президент АО "АвтоВАЗ"


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АвтоВАЗ назначил нового исполнительного вице-президента
Господин Морне приступает к обязанностям исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу АО «АвтоВАЗ» с 1 октября 2019 года. До недавнего времени он возглавлял совместное предприятие Changan PSA в Китае. Оливье Морне окончил Международную бизнес-школу ESSEC и с 1996 года работал в концерне PSA Peugeot Сitroen. Начинал карьеру в качестве регионального менеджера по региону Тулуза во Франции. В 1999 году был назначен вице-президентом по маркетингу и продажам Peugeot в Словении, а в 2002 году стал руководителем отдела розничных продаж в Варшаве (Польша). Два года спустя господин Морне занял пост начальника отдела качества и удовлетворенности клиентов. С 2006 по 2011 годы он был управляющим директором бренда Peugeot в Австрии, а затем в Нидерландах. В 2011 году он занимал должность управляющего директора бренда Peugeot в Италии, а с 2012 года отвечал за три бренда PSA – Peugeot, Сitroen и DS. C марта 2016 года возглавлял китайско-французскую автомобильную компанию Changan PSA (CAPSA).Президент АО «АвтоВАЗ» Ив Каракатзанис поблагодарил нынешнего исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу Яна Птачека за работу в компании и пожелал ему достигнуть новых карьерных высот.{{person_182_С 2016 года Ян проделал отличную работу по преобразованию Lada в современный, быстроразвивающийся и самый продаваемый автомобильный бренд в России, радикально переформатировав дилерскую сеть, улучшая клиентский сервис и бренд-коммуникации. В настоящее время марка занимает 21% на рынке России, и это наилучший результат за последние 8 лет. Модели Granta и Vesta являются самыми продаваемыми в России. Я хочу выразить благодарность Яну за те огромные достижения, которые он совершил совместно со своей командой и дилерской сетью. Уверен, что профессионализм и большой международный опыт Оливье Морне будут способствовать сохранению импульса Lada и дальнейшему усилению позиций Lada на российском и экспортном рынках.}}
2019-09-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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