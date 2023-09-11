АвтоВАЗ назвал Африку ключевым рынком для экспорта Lada

АвтоВАЗ планирует возобновить серийное производство автомобилей Lada на африканском континенте, передает ТАСС слова Сергея Громакова. Отечественный автогигант рассматривает Африку в качестве одного из своих ключевых экспортных рынков. Также АвтоВАЗ намерен увеличить объем экспорта на традиционных для себя рынках. Больше машин рассчитывают поставлять в страны СНГ, в первую очередь, в Беларусь и Казахстан. В 2023 году АвтоВАЗ рассчитывает отправить на экспорт до 15 000 автомобилей Lada, а в 2024 году – еще 50 000 машин.

В конце июля в рамках форума «Россия – Африка» глава АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал о планах возобновить сборку автомобилей Lada в Египте. Причем задачу по возобновлению сотрудничества с Египтом он назвал первоочередной. АвтоВАЗ рассчитывает, что «Египет и местная компания-партнер Al Amal могут стать транспортно-логистическим хабом для всего остального Африканского континента».

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