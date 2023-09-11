АвтоВАЗ назвал Африку ключевым рынком для экспорта Lada
В конце июля в рамках форума «Россия – Африка» глава АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал о планах возобновить сборку автомобилей Lada в Египте. Причем задачу по возобновлению сотрудничества с Египтом он назвал первоочередной. АвтоВАЗ рассчитывает, что «Египет и местная компания-партнер Al Amal могут стать транспортно-логистическим хабом для всего остального Африканского континента».
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11.09.2023, 15:35
Кроссовер Jetour X90 Plus получил в России два дополнительных места: сколько стоит 7-местный вариант?
Китайская марка Jetour объявила о начале продаж более вместительной версии кроссовера X90 Plus, которая идеально подойдет для путешествий всей семьей. Теперь покупатели могут выбирать между 5- и 7-местными вариантами.Читать далее
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11.09.2023, 14:20
В Россию привезли среднеразмерный кроссовер Haval Monster (цена по нынешним временам не очень страшная)
Российские дилеры начали возить в страну по схеме параллельного импорта одну из самых дорогих моделей бренда Haval – новый полноприводный кроссовер Monster, сопоставимый по размеру с Kia Sorento или Skoda Kodiaq.Читать далее
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11.09.2023, 13:13
Журналисты рассказали, какой будет «Волга-2024» для чиновников
В начале лета глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что проект возрождения «Волги» продолжает быть актуальным. Более того, серийное производство новинки стартует на нижегородском заводе ГАЗ в 2024 году.Читать далее
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11.09.2023, 09:57
Посмотрите, как пилоты Формулы-1 резвятся на мощных Mercedes-AMG: видео
Подразделение Mercedes-AMG опубликовало на своем ютуб-канале новое видео, в котором семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон и его товарищ по команде Джордж Рассел шутя гоняют на новейших автомобилях Mercedes-AMG, в том числе на суперкаре AMG One с формульным 1000-сильным мотором.Читать далее
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11.09.2023, 08:56
GAC вышел за пределы Китая с недорогим автомобилем: огромный экран и полноценная кровать
Бренд Aion, принадлежащий компании GAC, представил свою первую зарубежную модель. В Бангкоке состоялась презентация электрокара Aion Y Plus. Автомобиль ориентирован на молодежь и позволяет превратить салон в домашний кинотеатр.Читать далее
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11.09.2023, 07:59
Lada Largus из последней партии начали отгружать дилерам
В августе на АвтоВАЗе в Тольятти собрали партию из 650 автомобилей семейства Lada Largus, последнюю перед масштабным переездом производства модели в Ижевск. Сейчас машины начали отправлять дилерам.Читать далее
-
11.09.2023, 15:35
Кроссовер Jetour X90 Plus получил в России два дополнительных места: сколько стоит 7-местный вариант?
Китайская марка Jetour объявила о начале продаж более вместительной версии кроссовера X90 Plus, которая идеально подойдет для путешествий всей семьей. Теперь покупатели могут выбирать между 5- и 7-местными вариантами.Читать далее
-
11.09.2023, 14:20
В Россию привезли среднеразмерный кроссовер Haval Monster (цена по нынешним временам не очень страшная)
Российские дилеры начали возить в страну по схеме параллельного импорта одну из самых дорогих моделей бренда Haval – новый полноприводный кроссовер Monster, сопоставимый по размеру с Kia Sorento или Skoda Kodiaq.Читать далее
-
11.09.2023, 13:13
Журналисты рассказали, какой будет «Волга-2024» для чиновников
В начале лета глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что проект возрождения «Волги» продолжает быть актуальным. Более того, серийное производство новинки стартует на нижегородском заводе ГАЗ в 2024 году.Читать далее
-
11.09.2023, 09:57
Посмотрите, как пилоты Формулы-1 резвятся на мощных Mercedes-AMG: видео
Подразделение Mercedes-AMG опубликовало на своем ютуб-канале новое видео, в котором семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон и его товарищ по команде Джордж Рассел шутя гоняют на новейших автомобилях Mercedes-AMG, в том числе на суперкаре AMG One с формульным 1000-сильным мотором.Читать далее
-
11.09.2023, 08:56
GAC вышел за пределы Китая с недорогим автомобилем: огромный экран и полноценная кровать
Бренд Aion, принадлежащий компании GAC, представил свою первую зарубежную модель. В Бангкоке состоялась презентация электрокара Aion Y Plus. Автомобиль ориентирован на молодежь и позволяет превратить салон в домашний кинотеатр.Читать далее
-
11.09.2023, 07:59
Lada Largus из последней партии начали отгружать дилерам
В августе на АвтоВАЗе в Тольятти собрали партию из 650 автомобилей семейства Lada Largus, последнюю перед масштабным переездом производства модели в Ижевск. Сейчас машины начали отправлять дилерам.Читать далее
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