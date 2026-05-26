Появился дизельный SKM M9 - когда ждать и чем удивит новая модель

26 мая 2026, 10:56
АвтоВАЗ назвал дату премьеры дизельного автомобиля: что известно о новинке
АвтоВАЗ официально сообщил, когда состоится премьера нового дизельного SKM M9. Модель обещает стать заметным событием для рынка коммерческого транспорта. Почему этот запуск важен именно сейчас, какие версии готовят и что известно о технических деталях - разбираемся в материале. Какие еще сюрпризы готовит производитель - рассказываем подробно.
Для российских автолюбителей и предпринимателей новость о скором дебюте дизельного SKM M9 от АвтоВАЗ имеет особое значение. В условиях, когда рынок коммерческого транспорта переживает серьезные перемены, появление новой модели с дизельным мотором может стать ответом на растущий спрос на универсальные и экономичные автомобили для бизнеса и перевозок.
АвтоВАЗ официально объявил, что премьера SKM M9 состоится 26 мая 2026 года на выставке COMvex в Москве. Модель будет представлена в нескольких вариантах: минивэн на 6-8 мест, микроавтобус на 9 пассажиров и грузовой фургон с объемом 9,6 кубометров. Такой выбор исполнения позволяет охватить сразу несколько сегментов рынка - от пассажирских перевозок до доставки грузов.
Техническая начинка новинки заслуживает отдельного внимания. SKM M9 получит 2,0-литровый дизельный двигатель мощностью 150 л.с., который будет сочетаться с шестиступенчатой механикой или девятиступенчатым автоматом. Это решение может заинтересовать тех, кто ищет баланс между экономичностью и надежностью, особенно в условиях российских дорог и климата.
Особое место в линейке займет версия SKM M9 «Бизнес». Она рассчитана на шесть человек, где пять пассажиров размещаются сзади, а в салоне предусмотрены трансформируемые сиденья и передвижной стол. Такой подход может быть востребован у компаний, которым важна мобильность и возможность быстро адаптировать салон под разные задачи.
Разработка SKM M9 велась на предприятии «Промтех», которое давно сотрудничает с АвтоВАЗом в сфере легкого коммерческого транспорта и спецтехники. Производство новинки планируется организовать сразу на двух заводах - в Тольятти и Нижнем Новгороде. Это позволит обеспечить стабильные поставки и гибко реагировать на спрос.
Интересно, что на рынке коммерческих дизельных автомобилей в России наблюдается оживление.
В завершение стоит отметить несколько важных фактов: SKM M9 станет одной из немногих новых дизельных моделей, разработанных специально для российских условий; линейка охватывает как пассажирские, так и грузовые версии; производство будет локализовано на отечественных заводах. Все это может существенно повлиять на рынок коммерческого транспорта и задать новые стандарты для сегмента.
