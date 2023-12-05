АвтоВАЗ назвал приоритетный рынок для экспорта Lada (угадаете?)
«Мы сейчас готовы предоставлять тот модельный ряд, который соответствует и ожиданиям клиента, и требованиям рынка. Рынок Ирана готов и хочет покупать и обслуживать наши автомобили, то есть здесь есть наш клиент, его много, и рынок большой и очень интересный. И вообще Иран для экспорта Lada является очень приоритетным, очень важным рынком», – цитирует РИА Новости заявление Андрея Владимирцева, сделанное им на открывшейся в понедельник в Тегеране выставке Eurasia Expo.
Партнер АвтоВАЗа в Иране – местная компания Nika Motor, которая займется развитием дилерской сети, продажей, гарантийным и постгарантийным обслуживанием автомобилей Lada. В Иран планируют поставлять автомобили семейств Lada Vesta и Granta, а также внедорожники Niva Travel. В перспективе АвтоВАЗ рассчитывает локализовать в Иране сборку автомобилей Lada.
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-
27.11.2023, 00:14
Черная кожа и белый потолок: короткий обзор топовой Lada Niva Travel за 1,6 млн рублей
В ноябре у дилеров начали появляться внедорожники Lada Niva Travel в новой комплектации с сиденьями и рулем обитыми натуральной кожей. При этом ни подушек безопасности, ни ABS в этих машинах пока нет.Читать далее
-
26.11.2023, 19:48
5 самых дешевых отечественных кроссоверов и внедорожников в России в ноябре 2023 года
Легковые автомобили сегмента SUV продолжают лидировать в продажах на российском авторынке. Эксперты выбрали пять самых бюджетных вариантов, которые выпускаются под отечественными брендами.Читать далее
-
23.11.2023, 10:42
Таксисты пересели с «Логанов» и «Солярисов» на Lada и Chery: названы самые популярные автомобили такси
Еще недавно самыми популярными моделями у таксистов были недорогие и надежные Renault Logan, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo. C уходом производителей из России, таксистам пришлось переориентироваться на машины отечественного и китайского автопрома.Читать далее
-
23.11.2023, 08:25
Страшное ДТП в Северной Осетии: погибли четыре человека и лошадь (видео)
В среду, 22 ноября, на автодороге Владикавказ – Алагир в Северной Осетии произошло серьезное ДТП. 75-летний водитель серебристого Mercedes-Benz сбил лошадь, а затем на полосе встречного движения столкнулся с Lada Granta.Читать далее
-
22.11.2023, 06:55
На все внедорожники Lada Niva вернулась важная опция
АвтоВАЗ возобновил серийное производство автомобилей семейства Lada Niva Travel и Niva Legend с антиблокировочной системой тормозов. Теперь весь модельный ряд производителя оснащен ABS, которая вновь станет обязательной с 1 декабря 2023 года.Читать далее
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