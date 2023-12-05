АвтоВАЗ назвал приоритетный рынок для экспорта Lada (угадаете?)

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По словам Андрея Владимирцева, на одном из рынков найдены три необходимые составляющие для успешного запуска бизнеса АвтоВАЗа: здесь готовы покупать и обслуживать автомобили Lada, интерес к российским автомобилям большой, а сам рынок – емкий, плюс найден надежный партнер. Речь идет об Иране. Именно иранский авторынок Владимирцев назвал приоритетным для экспорта автомобилей Lada.

«Мы сейчас готовы предоставлять тот модельный ряд, который соответствует и ожиданиям клиента, и требованиям рынка. Рынок Ирана готов и хочет покупать и обслуживать наши автомобили, то есть здесь есть наш клиент, его много, и рынок большой и очень интересный. И вообще Иран для экспорта Lada является очень приоритетным, очень важным рынком», – цитирует РИА Новости заявление Андрея Владимирцева, сделанное им на открывшейся в понедельник в Тегеране выставке Eurasia Expo.

Фото: Lada

Партнер АвтоВАЗа в Иране – местная компания Nika Motor, которая займется развитием дилерской сети, продажей, гарантийным и постгарантийным обслуживанием автомобилей Lada. В Иран планируют поставлять автомобили семейств Lada Vesta и Granta, а также внедорожники Niva Travel. В перспективе АвтоВАЗ рассчитывает локализовать в Иране сборку автомобилей Lada.

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