АвтоВАЗ не может отгрузить дилерам Lada Vesta c подушками безопасности. Новая проблема
Территория старого испытательного трека АвтоВАЗа сейчас заставлена новыми автомобилями Lada Vesta. Как сообщают инсайдеры, их не могут пустить в продажу без сертификатов соответствия от контрагента. Кроме того, на деталях новых подушек безопасности нет никаких наклеек или маркировок, позволяющих идентифицировать поставщика. Это сделано специально, чтобы производитель подушек безопасности не попал под вторичные санкции Запада. Однако, паблик Avtograd news утверждает, что ситуация намного проще той, что была при складировании некомплектных автомобилей. Эти машины уже не надо дорабатывать, они на 100% готовы к отгрузке. Получение сертификата – всего лишь вопрос времени.
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С конвейера АвтоВАЗа сошли первые серийные седаны Lada Vesta с мощным 1,8-литровым мотором мощностью 122 силы, который работает в паре с бесступенчатой китайской коробкой передач.Читать далее
-
14.02.2024, 22:52
Названы лучшие 3-летние автомобили, которые не теряют в цене
Аналитическое агентство «Автостат» в 10-й раз опубликовало итоги ежегодного исследования Residual value, которое показывает, как меняется цена автомобиля через три года после покупки.Читать далее
-
13.02.2024, 00:08
Как изменились за год цены пяти 3-летних бестселлеров Lada. Не уступают новым
АвтоВАЗ мужественно противостоит санкциям и справляется с вызовами времени, но до сих пор новые автомобили уступают как по уровню оснащения, так и по разнообразию расцветок кузова машинам 2021 года выпуска.Читать далее
-
12.02.2024, 11:54
Десятки новеньких Lada затопило на складе ростовского дилера. АвтоВАЗ утверждает, ни одна машина не пострадала
В Ростове-на-Дону недавно прекратил работу автосалон «Карлссон». На открытой складской площадке еще оставались два десятка новеньких автомобилей Lada Granta и Lada Vesta, когда внезапно случился настоящий потоп.Читать далее
-
07.02.2024, 12:25
На Lada Vesta неожиданно вернулись полезные опции. Через два месяца клиентов ждет еще один сюрприз
С середины декабря 2023 года из-за сбоя в поставках седаны Lada Vesta начали сходить с конвейера в очень упрощенной комплектации: без подушек безопасности, медиасистемы, центрального подлокотника и других важных опций. Сейчас предприятию удалось преодолеть трудности.Читать далее
-
05.02.2024, 00:14
Более 20 тысяч новеньких Lada Vesta оказались никому не нужны. Покупателей отпугивает не только цена
С середины декабря 2023 года АвтоВАЗ выпускает автомобили Lada Vesta без подушек безопасности. За это время с конвейера уже сошли порядка 18 тысяч машин, еще несколько тысяч соберут в ближайшие пару недель. Дилеры говорят, что спросом такие автомобили не пользуются.Читать далее
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