АвтоВАЗ не может отгрузить дилерам Lada Vesta c подушками безопасности. Новая проблема

Ранее мы писали На Lada Vesta неожиданно вернулись полезные опции. Через два месяца клиентов ждет еще один сюрприз С середины декабря 2023 года из-за сбоя в поставках седаны Lada Vesta начали сходить с конвейера в очень упрощенной ... Читать далее

В начале февраля пресс-служба АвтоВАЗа сообщила о возобновлении производства автомобилей с подушками безопасности. Компании удалось найти нового поставщика. С 7 февраля 2024 года все сходящие с конвейера Lada Vesta оснащаются двумя подушками безопасности. А после завершения цикла необходимых испытаний и калибровок, подушки должны вернуться и на Granta: в конце февраля водительская, а в марте – для переднего пассажира. Но как выяснил телеграм-канал «Автопоток» собранные автомобили предприятие не может отгрузить дилерам.

Территория старого испытательного трека АвтоВАЗа сейчас заставлена новыми автомобилями Lada Vesta. Как сообщают инсайдеры, их не могут пустить в продажу без сертификатов соответствия от контрагента. Кроме того, на деталях новых подушек безопасности нет никаких наклеек или маркировок, позволяющих идентифицировать поставщика. Это сделано специально, чтобы производитель подушек безопасности не попал под вторичные санкции Запада. Однако, паблик Avtograd news утверждает, что ситуация намного проще той, что была при складировании некомплектных автомобилей. Эти машины уже не надо дорабатывать, они на 100% готовы к отгрузке. Получение сертификата – всего лишь вопрос времени.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Vesta (от 599 000 Р )

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