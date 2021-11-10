АвтоВАЗ немного отсрочил скандальный запрет на продажу автомобилей Lada без допов (новая дата)
Недовольство новым порядком продаж выразили как потенциальные клиенты, так и дилеры. Новость получила широкий резонанс. Спустя несколько дней Федеральная антимонопольная служба инициировала проверку. Ведомство решило проверить соответствуют ли действия компании требованиям антимонопольного законодательства в части защиты конкуренции.
Сегодня стало известно, что АвтоВАЗ перенес сроки акции с обязательными допами с 15 ноября на 1 декабря 2021 года. По официальной версии «в связи с установлением в РФ нерабочих дней и массовой приостановкой деятельности организаций в сфере обслуживания из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции». Результаты проверки ФАС пока не сообщались.
- 7 531 542 РMercedes GLS 2019 в Москве
- 10 999 000 РMercedes V-класс 2018 в Москве
- 4 190 000 РHyundai Santa Fe 2021 в Москве
- 5 935 686 РBMW X5 2018 в Москве
- 2 595 000 РMercedes M-класс 2014 в Москве
- 400 000 РCitroen C4 Picasso 2007 в Москве
- 2 925 000 РInfiniti QX50 2018 в Москве
- 140 000 РГАЗ Соболь 2752 2006 в Москве
- 2 699 000 РVolvo S90 2018 в Москве
- 2 590 000 РToyota Land Cruiser 2011 в Москве
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