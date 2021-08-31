АвтоВАЗ никак не может возобновить работу: россиян оставили без дешевых автомобилей?
Как выяснили журналисты «Дрома», сбой произошел в поставке одного-единственного датчика Bosch для антиблокировочной системы тормозов (ABS). Микросхему-контроллер для этого датчика не может поставить тайваньский производитель полупроводников. Раньше АвтоВАЗ имел минимум трех разных поставщиков по одной товарной позиции, что обеспечивало производственную безопасность. Но Renault внедрил свои цепочки поставок, и по большинству позиций остались один-два поставщика. Это позволило снизить закупочные цены, но повысило зависимость от поставщиков. Правда, эксперты отмечают, что масштабы нынешнего кризиса микрочипов не оставили бы АвтоВАЗу шансов даже с несколькими поставщиками.
Простой конвейера не мог не сказаться на дилерах. Все они жалуются на дефицит автомобилей. Продажи упали до уровня «карантинного» апреля-мая прошлого года. Портал «Лада.Онлайн» выяснил у одного из дилеров, что при стандартной закупке 70 – 80 автомобилей в месяц, в августе не было отгружено ни одной машины, а в сентябре ожидается не более 30 единиц. Дефицит машин дилеры компенсируют дополнительным оборудованием. В некоторых случаях на каждую «Ладу» ставят аксессуаров на 150 тысяч рублей и более. А цена «Гранты» с допами переваливает за миллион рублей.
Сроки возобновления производства по-прежнему находятся под большим вопросом. Сборку Lada Granta могут запустить к концу текущей недели. По поводу Lada Niva и автомобилей на платформе В0 ничего нельзя сказать с уверенностью. Велика вероятность, что и на следующую неделю конвейер будет простаивать.
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