Lada против «китайцев» в такси: кто победит в битве за кошелек пассажира

Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

21 ноября 2025, 11:47

Новые правила для такси уже скоро. Цены на поездки могут измениться. АвтоВАЗ сделал важное заявление. Отечественные машины останутся доступными. Узнайте, чего ждать пассажирам и водителям. Это коснется абсолютно каждого жителя страны.

Руководство отечественного автогиганта выступило с заявлением, призванным успокоить рынок таксомоторных перевозок. В компании уверены, что введение новых требований по локализации автомобилей, запланированное на 1 марта 2026 года, не спровоцирует скачка цен на услуги такси. Глава компании Максим Соколов пояснил, что продукция Lada сохраняет весомое преимущество перед конкурентами из Китая как в плане первоначальной стоимости, так и в разрезе последующих расходов на эксплуатацию и ремонт.

Как сообщает «Российская Газета», принятый в мае закон предусматривает достаточно плавный переходный период, чтобы отрасль успела адаптироваться. Так, автомобили, которые получат лицензию на работу в такси до вступления закона в силу, смогут продолжать перевозки в течение последующих пяти лет. Более того, для некоторых регионов предусмотрена возможность дополнительной отсрочки, которая может продлиться до 2028 или даже 2030 года. По словам топ-менеджера, окончательную оценку влияния нововведений на рынок можно будет дать только после того, как они реально начнут действовать.

Представители АвтоВАЗа подчеркивают, что активно готовятся к новым реалиям и работают над удовлетворением спроса со стороны таксопарков. Специально для этого сегмента была разработана упрощенная и более доступная версия седана Lada Aura. Первые партии этих автомобилей уже начали поступать в распоряжение перевозчиков. Это позволит таксомоторным компаниям обновлять свои автопарки без критической нагрузки на бюджет, что в конечном счете должно сдержать рост тарифов для конечных потребителей.

Кроме того, в ближайшее время модельный ряд для такси пополнится еще одной новинкой. Ожидается, что уже в декабре-январе на линии начнут выходить автомобили Lada Iskra. Таким образом, отечественный производитель стремится предложить рынку несколько вариантов локализованных автомобилей, способных закрыть потребности таксопарков в разных ценовых сегментах и обеспечить стабильность на рынке пассажирских перевозок в условиях новых законодательных требований.

Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
