Зачем глава АвтоВАЗа позвал делегацию Центробанка на завод в Тольятти

Высокие ставки бьют по продажам Lada и себестоимости авто - об этом заводы предупредили ЦБ. Учтет ли регулятор позицию отрасли, станет ясно 18 декабря на заседании по ключевой ставке.

Высокие ставки бьют по продажам Lada и себестоимости авто - об этом заводы предупредили ЦБ. Учтет ли регулятор позицию отрасли, станет ясно 18 декабря на заседании по ключевой ставке.

Сокращение доли одобренных автокредитов уже сдерживает продажи Lada, а дорогие заемные деньги заметно увеличивают себестоимость машин. Об этом руководители автоконцернов говорили с представителями Банка России на прошлой неделе.

Делегация ЦБ посетила производство «АвтоВАЗа». Президент компании Максим Соколов сказал, что, по его впечатлению, гости остались довольны увиденным. В обсуждении участвовали представители «ГАЗа» и «КАМАЗа», а также «Соллерса» и «Москвича». Они рассказали о финансовых моделях и работе крупных автозаводов. Об этом Соколов заявил на полях «Транспортной недели», как пишет INTERFAX.RU.

Отдельная нагрузка ложится на поставщиков «АвтоВАЗа»: их долговые обязательства остаются высокими. Это увеличивает себестоимость готовых машин. Дилерская цена, пояснил Соколов, также зависит от затрат производителя.

Снижение основной ставки могло бы уменьшить процентные расходы, а вслед за ними и себестоимость машин. Однако по итогам встречи регулятор пока не принял решений. Соколов рассчитывает, что аргументы отрасли учтут при дальнейших шагах в денежно-кредитной политике.

Кредитные ограничения уже отражаются на продажах. По наблюдениям «АвтоВАЗа» и входящего в его группу банка «Авто Финанс», доля одобренных сделок с использованием кредитных инструментов сокращается. Та же тенденция заметна в программе Lada Finance, которую проводят другие системообразующие банки. Обсуждение доступности займов дополняет октябрьский разбор автокредитов. В ноябре 2026 года средний размер кредита на новую машину вырос за месяц на 15%. Как сообщает «Коммерсантъ», выдачи сместились к более дорогим моделям после того, как дешевый сегмент выпал.

За три квартала 2026 года продажи Lada в России выросли на 0,4% и достигли 244,6 тыс. автомобилей. По данным Минпромторга, с января по сентябрь рынок новых легковых автомобилей прибавил 8,8%, достигнув 968 тыс. машин. Если учитывать легкий коммерческий транспорт, рынок превысил 1 млн единиц. В общем продажи легковых и легких коммерческих автомобилей за тот же период выросли почти на 7%, подсчитало ведомство.

К концу III квартала бюджетные лимиты на льготное автокредитование и лизинг исчерпали. За девять месяцев льготные автокредиты помогли продать 123 тыс. автомобилей. Льготный лизинг поддержал продажи 54,8 тыс. единиц техники. Заместитель директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дмитрий Клементьев связал приостановку программ с возможным сокращением производства и продаж «АвтоВАЗа» до конца года на 20-25%.