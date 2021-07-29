АвтоВАЗ обвинил в мошенничестве покупателя, недовольного качеством своей Lada Vesta
Поэтому районный суд постановил вернуть владельцу стоимость автомобиля на момент покупки – 590 тысяч рублей и разницу в стоимости на момент покупки и на момент вынесения решения – 74 тысячи рублей, а также компенсировать моральный вред (15 тысяч рублей) и уплатить штраф (15 тысяч рублей), пишет ВолгаНьюс.
АвтоВАЗ не согласился с решением суда и провел собственные экспертизы. Они показали, что дефекты были имитированы. Например, истирание лакокрасочного покрытия на внутренних поверхностях дверей от контакта с обивкой, по мнению эксперта, произошло из-за того, что наклеенный на кромки материал был специально сдвинут. А в наконечнике рулевого механизма эксперт нашел следы термического воздействия на полимерную втулку «вследствие вращения детали шарнира тяги».
На основании нового экспертного заключения областной суд отменил решение первой инстанции, отказал владельцу в удовлетворении иска и направил материалы следователям, чтобы они подробнее изучили выявленные признаки мошенничества.
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