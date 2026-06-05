Загадочный подогрев Lada Azimut: что на самом деле сказал вице-президент АвтоВАЗа и почему пресс-служба была вынуждена вмешаться

АвтоВАЗ объяснил ошибку топ-менеджера: уникальная опция Lada Azimut оказалась другой

АвтоВАЗ официально прокомментировал высказывание своего вице-президента о якобы уникальной функции нового кроссовера Lada Azimut. Компания уточнила, что речь шла не о зеркалах, а о другой редкой опции, которой нет у конкурентов. Почему это важно для рынка и что еще известно о новинке - разбираемся подробно.

АвтоВАЗ официально прокомментировал высказывание своего вице-президента о якобы уникальной функции нового кроссовера Lada Azimut. Компания уточнила, что речь шла не о зеркалах, а о другой редкой опции, которой нет у конкурентов. Почему это важно для рынка и что еще известно о новинке - разбираемся подробно.

Российских автолюбителей заинтересовала неожиданная ситуация вокруг нового кроссовера Lada Azimut: АвтоВАЗ был вынужден публично разъяснить слова своего топ-менеджера о якобы уникальной опции автомобиля. На Петербургском международном экономическом форуме 2026 года вице-президент АвтоВАЗа Сергей Громак заявил, что у Lada Azimut есть система обогрева межбоковых зеркал, которой нет ни в России, ни за рубежом. Однако позже пресс-служба компании уточнила: топ-менеджер ошибся, и речь шла не о зеркалах, а о подогреве боковых стекол передних дверей. Эта функция действительно отсутствует у других российских автомобилей, что делает ее заметным преимуществом для Azimut. При этом подогрев зеркал у кроссовера тоже будет, но он не является уникальным для рынка.

Как сообщает Autonews, на ПМЭФ-2026 Lada Azimut представили в новом синем цвете «Серенада». Серийное производство модели стартует в третьем квартале 2026 года, а продажи запланированы на четвертый квартал. Кроссовер будет доступен с тремя вариантами двигателей: 1,6 литра (120 л.с.), 1,8 литра (132 л.с.) и 1,5 литра, мощность которого пока не раскрывается. Кроме того, рассматривается возможность выпуска гибридной версии, что может усилить позиции модели на рынке.

Фото: Lada

В прошлом году на ПМЭФ состоялась первая презентация Lada Azimut, а недавно стало известно о расширенной палитре цветов и необычных вариантах отделки кузова. Подробности о новых оттенках и вариантах исполнения можно найти в материале о цветах и опциях Lada Azimut, где раскрываются детали, которые могут повлиять на выбор покупателей.

Для российского рынка появление такой опции, как подогрев боковых стекол передних дверей, может стать заметным шагом вперед в плане комфорта и безопасности в зимний период. Важно отметить, что подобные функции ранее встречались только у отдельных зарубежных моделей премиум-класса. На фоне ухода многих иностранных брендов и роста интереса к отечественным новинкам, каждая новая опция становится предметом пристального внимания. Судя по имеющимся данным, Lada Azimut может стать одной из самых технологичных моделей в своем сегменте, а корректировка информации от АвтоВАЗа лишь подчеркивает важность точности в коммуникациях автопроизводителей.