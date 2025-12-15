Владельцы старых моделей ищут целые кузова – но есть нюансы, о которых важно знать

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Элина Градова

15 декабря 2025, 07:55

АвтоВАЗ объяснил, почему нельзя купить кузов Lada отдельно от автомобиля

Многие интересуются, можно ли приобрести кузов Lada отдельно. АвтоВАЗ дал официальный ответ. В материале раскрыты детали и важные нюансы. Не спешите делать выводы – есть интересные подробности.

Вопрос о возможности приобрести целый кузов для автомобилей Lada волнует многих владельцев классических моделей. Особенно часто с этим сталкиваются те, кто занимается восстановлением старых машин или ищет способ продлить срок службы своего авто. Однако, как сообщает Автоновости дня, АвтоВАЗ официально разъяснил свою позицию по этому поводу.

На протяжении последних лет автолюбители неоднократно обращались к производителю с просьбой предоставить возможность купить кузов в сборе. Особенно это актуально для владельцев «семерок», «восьмерок», «девяток» и других популярных моделей прошлых десятилетий. Несмотря на устойчивый спрос, завод не реализует такие позиции ни для новых, ни для снятых с производства автомобилей.

Причина проста: целые кузова не поступают в свободную продажу и не доступны для заказа ни через дилерские центры, ни через официальные магазины. Это касается как современных моделей, так и тех, что давно не выпускаются. В компании подчеркивают, что подобная политика действует уже много лет и не планируется к пересмотру.

Тем не менее, владельцы Lada не остаются без поддержки. В официальных магазинах и у дилеров можно приобрести широкий ассортимент кузовных деталей. В продаже доступны двери, бамперы, оптика, корпуса зеркал и другие элементы, необходимые для ремонта или реставрации. Такой подход позволяет поддерживать автомобили в рабочем состоянии, даже если речь идет о редких или устаревших моделях.

Кроме того, представители АвтоВАЗа регулярно делятся советами по уходу за кузовом. Например, недавно в официальных сообществах компании появились рекомендации по защите металла от коррозии. Следуя этим советам, можно значительно продлить срок службы автомобиля и избежать дорогостоящих ремонтов.

Параллельно с этим АвтоВАЗ продолжает предлагать новые автомобили с выгодными условиями покупки. Действуют различные акции и государственные программы, позволяющие сэкономить значительные суммы при приобретении новой Lada. Это особенно актуально для тех, кто рассматривает вариант замены старого автомобиля на современную модель.

Таким образом, приобрести целый кузов Lada отдельно от машины невозможно, но широкий выбор оригинальных деталей позволяет решать большинство задач по ремонту и восстановлению. Важно помнить, что своевременное обслуживание и правильный уход за кузовом помогут избежать серьезных проблем в будущем.

Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
