Экономия до 50% и пробег 1000 км: АвтоВАЗ объявил официальные цены на Lada Largus CNG и Vesta CNG

6 августа 2026, 12:48
АвтоВАЗ объявил цены на битопливные Lada Largus 2026 года - старт от 1,26 млн рублей
АвтоВАЗ объявил цены на битопливные Lada Largus 2026 года - старт от 1,26 млн рублей
АвтоВАЗ начал продажи новых битопливных Lada Largus 2026 года: фургон - от 1 257 000 рублей, универсал - от 1 345 000 рублей. Мало кто знает, что эти модели способны проехать до 1000 км без дозаправки. Какие еще преимущества и нюансы скрывают новинки, и что это значит для российских водителей - объясняем подробно.
Для российских автомобилистов август 2026 года ознаменовался важным событием: «АвтоВАЗ» официально вывел на рынок битопливные версии Lada Largus нового модельного года. Это решение может существенно повлиять на выбор коммерческого транспорта и семейных автомобилей, ведь речь идет о машинах, способных работать как на бензине, так и на метане, что особенно актуально на фоне роста цен на топливо и стремления к экономии.
Как сообщает «Российская Газета», минимальная стоимость Lada Largus в кузове фургон с учетом всех действующих выгод составляет 1 257 000 рублей, а универсал обойдется от 1 345 000 рублей. В августе также стартовали продажи Lada Vesta CNG — ее цена начинается от 1 521 000 рублей. Все эти модели оснащены сертифицированным газобаллонным оборудованием, которое позволяет использовать сжатый природный газ (метан) наряду с традиционным топливом.
Главное преимущество таких автомобилей — увеличенный запас хода. По данным производителя, на одной заправке Lada Largus CNG может преодолеть до 1000 километров, что заметно превосходит показатели большинства конкурентов в этом сегменте. Кроме того, газобаллонная система оборудована специальными клапанами, автоматически перекрывающими подачу метана при аварии, что повышает уровень безопасности.
Еще один важный момент — сохранение заводской гарантии. Благодаря тому, что газовое оборудование устанавливается на заводе и проходит обязательную сертификацию, владельцам не требуется регистрировать изменения в конструкции автомобиля. Это избавляет от лишней бюрократии и экономит время при постановке машины на учет.
Lada Vesta CNG и Lada Largus CNG используют метан, который считается одним из самых экологичных и доступных видов топлива в России. По оценкам специалистов, эксплуатация таких автомобилей позволяет снизить расходы на топливо до 50% по сравнению с бензиновыми аналогами. При этом уровень выбросов вредных веществ также заметно ниже, что может быть дополнительным аргументом для корпоративных клиентов и таксопарков.
В июле, по информации «Российской Газеты», лидером российского авторынка вновь стала Lada Granta. Однако запуск новых битопливных моделей Largus способен изменить расстановку сил в ближайшие месяцы, особенно если тенденция к удорожанию топлива сохранится. Для многих покупателей это шанс получить современный, экономичный и безопасный автомобиль с расширенным функционалом и без лишних хлопот с регистрацией.
Интересно, что битопливные версии Lada Largus появились на фоне растущего спроса на экономичные и универсальные автомобили. Как отмечают эксперты, подобные решения могут стать новым стандартом для российского рынка, особенно в условиях, когда стоимость эксплуатации выходит на первый план. В недавнем материале о расширении линейки Lada Largus подробно разбирались новые комплектации и опции, которые уже вызвали интерес у покупателей — подробнее об этом можно узнать в разборе новых версий Largus.
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