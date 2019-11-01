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1 ноября 2019, 09:24

АвтоВАЗ объявил о кадровых перестановках

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Фото: АвтоВАЗ
В компании АвтоВАЗ произошли кадровые изменения. С 1 ноября 2019 года Эдуард Вайно покидает пост вице-президента по внешним связям и взаимодействию с акционерами, чтобы сосредоточиться на стратегических аспектах развития компании.
Эдуард Карлович Вайно в 1990 – 1997 годах работал главным представителем ОАО «АвтоВАЗ» в США, а с 2009 года занимал пост вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами компании. За это время АвтоВАЗ успешно преодолел внутренний кризис и встал на путь устойчивого развития. Сейчас господин Вайно сконцентрируется на стратегических аспектах корпоративного развития компании, сохранении ее лидерства в России, дальнейшей интеграции в альянс Renault – Nissan - Mitsubishi и мировой автопром.

Ив Каракатзанис, президент АО "АвтоВАЗ" « На протяжении нескольких десятков лет Эдуард Карлович Вайно лично реализовал огромное количество проектов, которые обеспечили технологическое лидерство АвтоВАЗа в российском автопроме и известность бренда Lada во всем мире. Он стал ключевой фигурой в установлении успешного партнерства с Groupe Renault и Альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi. Я искренне благодарен ему за этот труд и уверен, что продолжение его работы в Совете Директоров АО «АвтоВАЗ» придаст дополнительный импульс достижению наших стратегических целей. »
Ив Каракатзанис, президент АО "АвтоВАЗ"

Кроме этого, президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис подписал два распоряжения о назначении новых вице-президентов. Стив Маттин, прежде работавший директором по дизайну, займет вновь созданную в компании позицию вице-президента по дизайну. А директор по GR Сергей Громак назначен вице-президентом АО «АвтоВАЗ» по GR, внешним связям и взаимодействию с акционерами.


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Форум ВАЗ 1111 Ока
Ребят помогите не знаю в чем дело. Когда запускаю машину, она не заводиться. Ей как будто не хватает мощности. В чем причина?
Елена
Форум ВАЗ Нива 4х4 (2121)
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Леонид
Форум ВАЗ 2199
Мужики такая беда с ключа заводится на первой передаче едет отлично только хочу переключится на 2 или 3 передачу сразу глохнет до остановки в чем может быть причина
Артур
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АвтоВАЗ объявил о кадровых перестановках
Эдуард Карлович Вайно в 1990 – 1997 годах работал главным представителем ОАО «АвтоВАЗ» в США, а с 2009 года занимал пост вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами компании. За это время АвтоВАЗ успешно преодолел внутренний кризис и встал на путь устойчивого развития. Сейчас господин Вайно сконцентрируется на стратегических аспектах корпоративного развития компании, сохранении ее лидерства в России, дальнейшей интеграции в альянс Renault – Nissan - Mitsubishi и мировой автопром.{{person_182_На протяжении нескольких десятков лет Эдуард Карлович Вайно лично реализовал огромное количество проектов, которые обеспечили технологическое лидерство АвтоВАЗа в российском автопроме и известность бренда Lada во всем мире. Он стал ключевой фигурой в установлении успешного партнерства с Groupe Renault и Альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi. Я искренне благодарен ему за этот труд и уверен, что продолжение его работы в Совете Директоров АО «АвтоВАЗ» придаст дополнительный импульс достижению наших стратегических целей.}}Кроме этого, президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис подписал два распоряжения о назначении новых вице-президентов. Стив Маттин, прежде работавший директором по дизайну, займет вновь созданную в компании позицию вице-президента по дизайну. А директор по GR Сергей Громак назначен вице-президентом АО «АвтоВАЗ» по GR, внешним связям и взаимодействию с акционерами.
2019-11-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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