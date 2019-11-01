1 ноября 2019, 09:24
АвтоВАЗ объявил о кадровых перестановках
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Фото: АвтоВАЗ
В компании АвтоВАЗ произошли кадровые изменения. С 1 ноября 2019 года Эдуард Вайно покидает пост вице-президента по внешним связям и взаимодействию с акционерами, чтобы сосредоточиться на стратегических аспектах развития компании.
Эдуард Карлович Вайно в 1990 – 1997 годах работал главным представителем ОАО «АвтоВАЗ» в США, а с 2009 года занимал пост вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами компании. За это время АвтоВАЗ успешно преодолел внутренний кризис и встал на путь устойчивого развития. Сейчас господин Вайно сконцентрируется на стратегических аспектах корпоративного развития компании, сохранении ее лидерства в России, дальнейшей интеграции в альянс Renault – Nissan - Mitsubishi и мировой автопром.
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На протяжении нескольких десятков лет Эдуард Карлович Вайно лично реализовал огромное количество проектов, которые обеспечили технологическое лидерство АвтоВАЗа в российском автопроме и известность бренда Lada во всем мире. Он стал ключевой фигурой в установлении успешного партнерства с Groupe Renault и Альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi. Я искренне благодарен ему за этот труд и уверен, что продолжение его работы в Совете Директоров АО «АвтоВАЗ» придаст дополнительный импульс достижению наших стратегических целей.
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Ив Каракатзанис, президент АО "АвтоВАЗ"
Кроме этого, президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис подписал два распоряжения о назначении новых вице-президентов. Стив Маттин, прежде работавший директором по дизайну, займет вновь созданную в компании позицию вице-президента по дизайну. А директор по GR Сергей Громак назначен вице-президентом АО «АвтоВАЗ» по GR, внешним связям и взаимодействию с акционерами.
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Тест-драйв Lada XRay Cross AT: время менять педали
30.08.2019, 09:35
Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
Тест-драйв Lada XRay Cross: кулачное право
21.10.2018, 00:01
Тест-драйв Lada Vesta Sport: на острие атаки
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Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Мужики такая беда с ключа заводится на первой передаче едет отлично только хочу переключится на 2 или 3 передачу сразу глохнет до остановки в чем может быть причина
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