2 сентября 2019, 13:34
АвтоВАЗ объявил о новых назначениях
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Пресс-служба АвтоВАЗа сообщила о кадровых перестановках в компании. Исполнительным вице-президентом по производству автомобилей и управлению цепочкой поставок назначен Михаил Рябов, а вице-президентом по управлению цепочкой поставок назначен Марк Дарданелли.
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Вице-президентом по управлению цепочкой поставок назначен Марк Дарданелли. Ранее эту должность, начиная с мая 2016 года, занимал Пол Миллер. Марк Дарданелли с 1990 года работает в Groupe Renault на различных позициях в системе логистики, поставок, технического развития, производственном и корпоративном периметрах. В 2012 году он занял пост директора по цепочке поставок Renault в России, а с 2015 года возглавил также логистику Nissan. До недавнего времени господин Дарданелли руководил всеми цепочками поставок альянса в Европе.
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Алеш и Пол присоединились к АвтоВАЗу в сложное время, когда компания нуждалась в экстренных мерах по преодолению кризиса. Я благодарен каждому из них за большую работу и вклад в выполнение начальных этапов нашего среднесрочного плана. Я также желаю успехов Михаилу Рябову и Марку Дарданелли. Своим профессионализмом они будут максимально способствовать выполнению среднесрочного плана, развитию АвтоВАЗа и бренда Lada.
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Ив Каракатзанис, президент АО "АвтоВАЗ"
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