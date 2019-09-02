Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
2 сентября 2019, 13:34

АвтоВАЗ объявил о новых назначениях

  • 93
  • 0
Пресс-служба АвтоВАЗа сообщила о кадровых перестановках в компании. Исполнительным вице-президентом по производству автомобилей и управлению цепочкой поставок назначен Михаил Рябов, а вице-президентом по управлению цепочкой поставок назначен Марк Дарданелли.
Ранее мы писали
На годовом собрании акционеры АвтоВАЗа утвердили новый состав Совета директоров компании. Его председателем ...
Читать далее
С сентября 2016 года пост исполнительного вице-президента по производству автомобилей и управлению цепочкой поставок АвтоВАЗа занимал Алеш Братож, который сейчас продолжит карьеру в Groupe Renault. На его место придет Михаил Рябов, который до недавнего времени являлся вице-президентом по производству автомобилей. Господин Рябов работает на Волжском автозаводе с 1986 года. Он прошел путь от слесаря до вице-президента и досконально знает все тонкости производственного процесса. С 2010 по 2012 годы он возглавлял проект «Автомобили на платформе В0», затем был назначен вице-президентом по продуктам и программам. С февраля 2014 года занимал пост генерального директора ООО «Lada Ижевск», а с ноября 2018 года работал в должности вице-президента АвтоВАЗа по производству автомобилей.

Вице-президентом по управлению цепочкой поставок назначен Марк Дарданелли. Ранее эту должность, начиная с мая 2016 года, занимал Пол Миллер. Марк Дарданелли с 1990 года работает в Groupe Renault на различных позициях в системе логистики, поставок, технического развития, производственном и корпоративном периметрах. В 2012 году он занял пост директора по цепочке поставок Renault в России, а с 2015 года возглавил также логистику Nissan. До недавнего времени господин Дарданелли руководил всеми цепочками поставок альянса в Европе.
 
Ив Каракатзанис, президент АО "АвтоВАЗ" « Алеш и Пол присоединились к АвтоВАЗу в сложное время, когда компания нуждалась в экстренных мерах по преодолению кризиса. Я благодарен каждому из них за большую работу и вклад в выполнение начальных этапов нашего среднесрочного плана. Я также желаю успехов Михаилу Рябову и Марку Дарданелли. Своим профессионализмом они будут максимально способствовать выполнению среднесрочного плана, развитию АвтоВАЗа и бренда Lada. »
Ив Каракатзанис, президент АО "АвтоВАЗ"
 

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум ВАЗ 1111 Ока
Ребят помогите не знаю в чем дело. Когда запускаю машину, она не заводиться. Ей как будто не хватает мощности. В чем причина?
Елена
Форум ВАЗ Нива 4х4 (2121)
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Леонид
Форум ВАЗ 2199
Мужики такая беда с ключа заводится на первой передаче едет отлично только хочу переключится на 2 или 3 передачу сразу глохнет до остановки в чем может быть причина
Артур
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Лада
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Главные новинки ушедшего лета 2019
Тест-драйв Lada XRay Cross AT: время менять педали
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 7 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 25 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
АвтоВАЗ объявил о новых назначениях
{{material_126793}}С сентября 2016 года пост исполнительного вице-президента по производству автомобилей и управлению цепочкой поставок АвтоВАЗа занимал Алеш Братож, который сейчас продолжит карьеру в Groupe Renault. На его место придет Михаил Рябов, который до недавнего времени являлся вице-президентом по производству автомобилей. Господин Рябов работает на Волжском автозаводе с 1986 года. Он прошел путь от слесаря до вице-президента и досконально знает все тонкости производственного процесса. С 2010 по 2012 годы он возглавлял проект «Автомобили на платформе В0», затем был назначен вице-президентом по продуктам и программам. С февраля 2014 года занимал пост генерального директора ООО «Lada Ижевск», а с ноября 2018 года работал в должности вице-президента АвтоВАЗа по производству автомобилей.Вице-президентом по управлению цепочкой поставок назначен Марк Дарданелли. Ранее эту должность, начиная с мая 2016 года, занимал Пол Миллер. Марк Дарданелли с 1990 года работает в Groupe Renault на различных позициях в системе логистики, поставок, технического развития, производственном и корпоративном периметрах. В 2012 году он занял пост директора по цепочке поставок Renault в России, а с 2015 года возглавил также логистику Nissan. До недавнего времени господин Дарданелли руководил всеми цепочками поставок альянса в Европе. {{person_182_Алеш и Пол присоединились к АвтоВАЗу в сложное время, когда компания нуждалась в экстренных мерах по преодолению кризиса. Я благодарен каждому из них за большую работу и вклад в выполнение начальных этапов нашего среднесрочного плана. Я также желаю успехов Михаилу Рябову и Марку Дарданелли. Своим профессионализмом они будут максимально способствовать выполнению среднесрочного плана, развитию АвтоВАЗа и бренда Lada.}} 
2019-09-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тула Тольятти Саратов
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.