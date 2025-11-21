Отечественные авто стали еще доступнее - LADA дарит подарки и скидки

АвтоВАЗ объявил о старте большой хватамбы: онлайн-распродажа популярных моделей LADA

Крупнейший российский автопроизводитель запустил новую акцию. Покупателей ждут приятные бонусы и подарки. Выгода распространяется на самые востребованные модели. Узнайте все подробности этого уникального предложения. Спешите, время действия акции ограничено.

Отечественный автогигант АвтоВАЗ совместно с популярной онлайн-платформой Авито Авто дал старт масштабной программе поощрения покупателей. Как сообщает Российская Газета, в рамках специальной акции под названием «Хватамба» россияне смогут приобрести новые автомобили LADA со значительными дополнительными скидками и получить ценные подарки от производителя. Эта инициатива рассчитана на длительный срок и будет действовать до самого конца 2025 года.

Условия акции выглядят весьма привлекательно. Например, при покупке седана LADA Vesta, оснащенного автоматической коробкой передач, клиент получает прямую выгоду в размере 20 тысяч рублей, а также полезный пакет аксессуаров. Для флагманской модели LADA Aura условия еще щедрее: скидка составляет уже 50 тысяч рублей, а в качестве бонуса дилер установит сигнализацию с функцией автозапуска. Важным моментом является то, что эти преференции можно суммировать с другими действующими предложениями, включая государственные программы поддержки, выгоду по системе трейд-ин и специальные кредитные продукты.

Запуск совместной программы происходит на фоне заметного роста интереса к автомобилям российских марок. По данным аналитиков Авито, почти четверть россиян (22%) рассматривают возможность покупки машины в ближайшие полгода. При этом более чем у 27% из них в приоритете именно отечественные бренды. Этот тренд наглядно подтверждается всплеском спроса на модели LADA. Так, в первую же неделю действия акции интерес к LADA Aura подскочил на 70,7% по сравнению с предыдущей неделей. Положительная динамика затронула и другие модели: спрос на LADA Largus Cross вырос на 51,4%, на LADA Vesta - на 18,3%, а на LADA Granta - на 8,1%.

Представители Авито также поделились данными опросов, которые показывают ключевые мотивы покупателей. Для подавляющего большинства (64%) решающим фактором при выборе автомобиля становится именно наличие скидки. Другие стимулы, такие как бесплатный комплект шин или особые условия кредитования, привлекают 47% и 30% респондентов соответственно. На АвтоВАЗе, в свою очередь, отметили, что новая стратегия компании нацелена на расширение каналов коммуникации с клиентами. По словам директора по маркетингу Анны Курочкиной, подобные инициативы делают автомобили LADA доступнее, а сам процесс покупки - максимально простым, удобным и прозрачным для потребителя.

Специальное предложение распространяется на широкий модельный ряд, включая такие популярные автомобили, как LADA Aura, Largus Cross, Granta, Vesta и Vesta Cross, а также внедорожник Niva Legend в версии Bronto и коммерческие фургоны ВИС.