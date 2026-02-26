Покупатели ждут новые акции — что изменится на рынке LADA в ближайшие месяцы

АвтоВАЗ объявил о заморозке цен на LADA до лета 2026 года

АвтоВАЗ не будет пересматривать стоимость LADA до лета 2026 года. Ожидаются новые программы для покупателей. Эксперты прогнозируют рост интереса к акциям. Следите за изменениями на рынке.

В начале 2026 года российский автогигант АвтоВАЗ принял решение не корректировать стоимость автомобилей LADA в течение первых шести месяцев. Эта информация прозвучала на отраслевой конференции в Москве, где представители компании поделились планами по развитию продаж и поддержке клиентов.

Как сообщает Автоновости дня, в ближайшее время не стоит ждать новых ценников на популярные модели. Вместо этого производитель сосредоточится на расширении специальных предложений и программ, которые помогут сделать покупку автомобиля более доступной для россиян. Такой подход, по мнению экспертов, позволит удержать интерес к марке и поддержать стабильный спрос на фоне непростых экономических условий.

В начале года АвтоВАЗ уже провел единственную индексацию стоимости: большинство моделей, включая Granta, Iskra, Vesta и все версии Niva, подорожали на суммы от 2 до 52 тысяч рублей. Однако на этом фоне компания удивила покупателей снижением цены на седан LADA Aura - сразу на 354 тысячи рублей, что составило более 12% от прежней стоимости. Кроме того, Largus во всех комплектациях стал дешевле на 73 тысячи рублей, несмотря на повышение НДС и другие экономические вызовы.

Вице-президент по продажам и маркетингу отметил, что дальнейшее увеличение доступности автомобилей будет достигаться не за счет снижения цен, а благодаря новым акциям, выгодным кредитным предложениям и программам поддержки. Такой шаг, по мнению специалистов, может стать ключевым фактором для сохранения объемов реализации на прежнем уровне или даже их увеличения.

Покупатели, планирующие приобрести новую LADA, могут рассчитывать на стабильность цен до конца июня 2026 года. При этом стоит внимательно следить за появлением новых акций и специальных условий, которые могут существенно облегчить покупку. В условиях высокой конкуренции на рынке и роста интереса к отечественным маркам, подобная стратегия выглядит оправданной и своевременной.