Новая Lada Azimut — что скрывает юбилейная премьера? — Впереди рост и перемены

АвтоВАЗ объявил о запуске Lada Azimut и увеличении производства на четверть в 2026 году

АвтоВАЗ представил свежие планы на ближайшие годы. Компания готовит новую модель и наращивает выпуск. Впереди юбилей и новые двигатели. Какие перемены ждут рынок - интрига сохраняется.

В столице прошла ежегодная пресс-конференция АвтоВАЗа, где президент компании Максим Соколов поделился итогами прошедшего года и приоткрыл завесу над будущими проектами. Главным событием стал анонс новой модели Lada Azimut, которую планируют представить в третьем квартале 2026 года. Этот запуск приурочен к 60-летнему юбилею бренда, что придает событию особую значимость для всей отечественной автопромышленности.

По информации «Российской Газеты», Lada Azimut получит два новых силовых агрегата - на 120 и 132 лошадиные силы. Эти моторы в дальнейшем будут использоваться и на других моделях, включая Vesta и Aura. Такой шаг выглядит логичным: унификация двигателей позволит оптимизировать производство и снизить издержки, а значит, сделать автомобили более доступными для покупателей.

АвтоВАЗ не ограничивается только выпуском новых моделей. В 2026 году компания намерена увеличить объем производства до 400 тысяч автомобилей, что на четверть превышает ожидаемые показатели 2025 года. При этом рынок, по оценкам руководства, сохранит объем около 1,5 миллиона машин. Производственные мощности, включая предприятия в Ижевске и Санкт-Петербурге, способны выпускать до 650 тысяч автомобилей ежегодно, что открывает простор для экспорта и дальнейшего роста.

Важным моментом остается баланс между разнообразием модификаций и эффективностью производства. Более сотни вариантов комплектаций - это вызов для логистики и снабжения, но АвтоВАЗ уверен в своих силах. Компания делает ставку на гибкость и быструю адаптацию к запросам рынка, что особенно актуально в условиях нестабильной экономической ситуации.

Курс рубля и условия автокредитования по-прежнему оказывают серьезное влияние на планы по наращиванию объемов. Руководство АвтоВАЗа подчеркивает, что без поддержки со стороны государства и банковского сектора реализовать амбициозные задачи будет непросто. Тем не менее, компания продолжает инвестировать в развитие партнерских программ, поддерживает поставщиков и внедряет новые стандарты качества.

Особое внимание уделяется грантовым инициативам и развитию локальных производителей комплектующих. Это не только укрепляет позиции АвтоВАЗа на внутреннем рынке, но и создает дополнительные рабочие места, что важно для регионов присутствия компании. Вкладывая средства в развитие партнеров, АвтоВАЗ формирует устойчивую экосистему, способную противостоять внешним вызовам.

В целом, планы АвтоВАЗа выглядят амбициозно и вполне реалистично. Компания не боится экспериментировать, внедряет новые технологии и стремится удерживать лидерство в условиях жесткой конкуренции. Остается только наблюдать, как эти замыслы будут реализованы на практике, и ждать появления на дорогах страны новой Lada Azimut.