АвтоВАЗ объявил отзыв 20 тысяч Lada XRay
Волжский автомобильный завод начал сервисную акцию, под действие которой попадают хэтчбеки Lada XRay. Автомобили были проданы с февраля 2016 года по настоящее время.
|ВАЗ 1111 Ока 1.1 МТ
|1.1 л, 49 л.с
|Механическая 4-ступенчатая
|0-100 - 18.0 с, 150 км/ч
|3200 x 1420 x 1400 мм
|передний
|АИ-95
|Все характеристики
Причиной акции стала вероятность перетирания жгута проводов двигателя о кромку аккумуляторной площадки. Компания намерена решить проблему с помощью уплотнителя, который будет расположен в месте соприкосновения жгута и площадки аккумулятора.
На сайте Росстандарта опубликован список VIN-номеров транспортных средств, попадающих под отзыв. Владельцы автомобилей могут сами найти свой автомобиль в этом перечне. Хозяева авто будут дополнительно уведомлены по телефону или в письменном виде. Все работы по устранению дефекта компания проведет за свой счет.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
форма кузова концепта была очень красива в отличии от от предлагаемой к продаже. Ввиду этого продажи будут менее массовыми.
Ну не знаю, как по мне, лада как была всю жизнь тазом, так им и останется. Уж сколько попыток было: приоры, калины, гранты, ларгусы - а болезни все равно одни и те же. Только теперь они за свои ведра с гайками еще и цены заламывают как за путевые иномарки. Правда они, похоже. не понимают, что тем самым ...
Вот зачем из скромного утилитарного автомобиля пытаться делать бизнес-класс? Лада все равно BMW никогда не станет. Кто ее будет покупать такую? Те, кому требуется комфорт и деньги имеют другие, и предпочтения.
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