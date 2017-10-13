13 октября 2017, 09:10

АвтоВАЗ объявил отзыв 20 тысяч Lada XRay

Волжский автомобильный завод начал сервисную акцию, под действие которой попадают хэтчбеки Lada XRay. Автомобили были проданы с февраля 2016 года по настоящее время.
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ВАЗ 1111 Ока 1.1 МТ
1.1 л, 49 л.с
Механическая 4-ступенчатая
0-100 - 18.0 с, 150 км/ч
3200 x 1420 x 1400 мм
передний
АИ-95
Все характеристики
Информация о начале отзывной кампании опубликована на сайте Росстандарта. Посетить сервис официального дилера должны владельцы 19 668 автомобилей XRay. Продажи модели стартовали в феврале прошлого года, следовательно, отзыв касается всех выпущенных хэтчбеков.

Причиной акции стала вероятность перетирания жгута проводов двигателя о кромку аккумуляторной площадки. Компания намерена решить проблему с помощью уплотнителя, который будет расположен в месте соприкосновения жгута и площадки аккумулятора.

На сайте Росстандарта опубликован список VIN-номеров транспортных средств, попадающих под отзыв. Владельцы автомобилей могут сами найти свой автомобиль в этом перечне. Хозяева авто будут дополнительно уведомлены по телефону или в письменном виде. Все работы по устранению дефекта компания проведет за свой счет.

Новости Lada Лада Икс Рей, Х-Рей, X Ray

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Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Xray
форма кузова концепта была очень красива в отличии от от предлагаемой к продаже. Ввиду этого продажи будут менее массовыми.
Дмитрий
Первый Lada Xray сошел с конвейера «АвтоВАЗа»
Ну не знаю, как по мне, лада как была всю жизнь тазом, так им и останется. Уж сколько попыток было: приоры, калины, гранты, ларгусы - а болезни все равно одни и те же. Только теперь они за свои ведра с гайками еще и цены заламывают как за путевые иномарки. Правда они, похоже. не понимают, что тем самым ...
Елена Чаадаева
«Ладу Икс Рэй» решили сделать «эксклюзивной». Будет ли спрос?
Вот зачем из скромного утилитарного автомобиля пытаться делать бизнес-класс? Лада все равно BMW никогда не станет. Кто ее будет покупать такую? Те, кому требуется комфорт и деньги имеют другие, и предпочтения.
Миша
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АвтоВАЗ объявил отзыв 20 тысяч Lada XRay
{{params_57875}}Информация о начале отзывной кампании опубликована на сайте Росстандарта. Посетить сервис официального дилера должны владельцы 19 668 автомобилей XRay. Продажи модели стартовали в феврале прошлого года, следовательно, отзыв касается всех выпущенных хэтчбеков.Причиной акции стала вероятность перетирания жгута проводов двигателя о кромку аккумуляторной площадки. Компания намерена решить проблему с помощью уплотнителя, который будет расположен в месте соприкосновения жгута и площадки аккумулятора.На сайте Росстандарта опубликован список VIN-номеров транспортных средств, попадающих под отзыв. Владельцы автомобилей могут сами найти свой автомобиль в этом перечне. Хозяева авто будут дополнительно уведомлены по телефону или в письменном виде. Все работы по устранению дефекта компания проведет за свой счет.
2017-10-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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