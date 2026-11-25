25 ноября 2026, 07:38
Прогноз-2027: насколько могут реально подорожаеть автомобили Lada
Прогноз-2027: насколько могут реально подорожаеть автомобили Lada
АвтоВАЗ, как и в предыдущие годы, объявит новые цены в конце декабря — начале января. До официального релиза все цифры остаются прогнозами: аналитики сходятся на индексации в 5–15%, а наиболее вероятный диапазон для массовых моделей — 8–12%.
Официального прайс-листа на 2027 год АвтоВАЗ пока не публиковал. Компания традиционно объявляет новогоднюю индексацию в последних числах декабря, и новые цены вступают в силу с начала января. Все, что известно сейчас, — это направление: цены однозначно вырастут, а рыночные оценки укладываются в 5–15% в зависимости от модели и комплектации.
Когда объявят
Практика устойчива: основной пересмотр — в первые дни января, реже в конце декабря, когда новый прайс уже опубликован, но дилеры работают по нему с нового года. Дополнительные корректировки возможны весной и осенью. Достоверными будут только официальный релиз и обновленный прайс-лист; «инсайды» за несколько месяцев обычно оказываются пересказом прогнозов или приемом для стимулирования продаж по текущим ценам.
После 2020 года прайсы Lada пересматривались ежегодно, иногда дважды в год — сказывались курс рубля, логистика, удорожание компонентов и инфляция. Характерная черта политики АвтоВАЗа — удерживать входную цену на Granta в максимально низком «социальном» коридоре, тогда как дорогие модели и топовые комплектации индексируются заметнее.
Что определит цену:
— Инфляция и ключевая ставка — дорогие деньги влияют и на себестоимость, и на стоимость кредита.
— Налоги — повышение НДС с 2026 года к январю 2027-го будет полностью «вшито» в себестоимость.
— Утильсбор и локализация — требования по баллам локализации требуют инвестиций в производство узлов.
— Компоненты и логистика — электроника, подшипники, отдельные виды стали и химии частично импортируются.
— Персонал — дефицит рабочей силы в машиностроении толкает вверх фонд оплаты труда.
— Тарифы монополий — энергетика и железнодорожные перевозки индексируются ежегодно.
Оценки
Прогнозы аналитиков сходятся на 5–15%, наиболее вероятный сценарий — 8–12% для массовых моделей. Входные комплектации Granta могут подорожать меньше среднего, Vesta и кроссоверы — больше. Возможна «переупаковка» комплектаций: часть оборудования переходит в опции, и формальный рост выглядит скромнее реального. Прайс-лист — не конечная цена: дилерские надбавки, допы и страхование меняют чек сильнее самой индексации.
Что это значит для рынка
Рост цен на Lada тянет за собой весь бюджетный сегмент, включая китайские марки. Усиливается разрыв между новым и подержанным автомобилем: растет спрос на вторичном рынке и срок владения машиной. Часть покупателей уходит в сегмент авто с пробегом или откладывает покупку — производители отвечают субсидированными программами кредитования и лизинга.
Следить за прайсом в последнюю неделю декабря 2026-го: предзаказ по старой цене с поставкой в январе — распространенная практика, но условия нужно фиксировать в договоре. Сравнивать итоговую стоимость комплектации «под ключ», учитывать остаточную стоимость и субсидированные программы.
Что неизвестно
Будет ли индексация однократной, сохранится ли «заморозка» цены на базовую Granta, как отреагируют конкуренты, не изменится ли модельный ряд к 2027 году — все эти вопросы получили ответ только в режиме аналитики предыдущих периодов, точные данные спрогнозировать нет возможности. До официального релиза все цифры — это оценки и аналитика.
Похожие материалы Лада
-
25.11.2026, 06:40
Какие слабые места у Lada Iskra выявил первый год эксплуатации
С января по октябрь 2026 года АвтоВАЗ продал 28 750 Lada Iskra. На фоне роста спроса владельцы отмечают недочеты первых партий, а ноябрьская сервисная кампания затронула более 3 000 машин.Читать далее
-
23.11.2026, 20:08
Как едет «Искра»: платформа «Логана», вазовские моторы и плотная подвеска
«Лада Искра» заняла место между «Грантой» и «Вестой» по размеру и оснащению, а цена также оказалась промежуточной. Тест-драйв выявил сильные стороны модели и заметные компромисс, от поведения на трассе до эргономики.Читать далее
-
23.11.2026, 14:43
Чем новый кроссовер Lada Azimut собирается конкурировать с Haval и Chery
Китайские марки привлекают оснащением и активно внедряют новые технологии. Для Lada Azimut доступная цена и широкая сеть сервиса могут стать преимуществами, если модель подтвердит качество. Какие условия определят ее шансы на рынке?Читать далее
-
23.11.2026, 10:20
Lada Azimut: почему кроссовер разойдется по дилерам за считанные дни
По данным инсайдера. к моменту подготовки к старту продаж АвтоВАЗ выпустил около 1000 товарных Lada Azimut. При примерно 300 дилерских центрах крупным салонам рассчитывали выделить по 3-10 машин.Читать далее
-
23.11.2026, 09:56
Чем новые бренды концерна Chery отличаются друг от друга кроме шильдиков и дизайна
Новые шильдики Chery не всегда означают другую машину. Эксперт портала Китайские автомобили Кирилл Милешкин связывает дробление марок с ростом расходов. Тесты оставили вопросы к рулю и динамике. Он советует оценивать реальные изменения техники.Читать далее
-
22.11.2026, 17:21
300 Вт солнца и 200 А·ч лития: как устроен автономный модуль «Шпиц ГРОСС»
«Шпиц ГРОСС» получил усиленную цинкованную раму, сэндвич-панели с XPS-утеплителем, две солнечные панели по 150 Вт, литиевую батарею LiFePO4 на 200 А·ч и преобразователь на 4000 Вт пик. Читать далее
-
22.11.2026, 15:59
Кто и на каких условиях сможет купить машину со скидкой 35% с 1 декабря
Льготное автокредитование возобновят 1 декабря после паузы. Для семей с детьми расширили условия скидок. Покупателям электромобилей сохранят базовую выгоду 10%. Высоколокализованные модели дадут скидку до 35%.Читать далее
-
22.11.2026, 00:25
Заменит ли новый кроссовер LADA Azimut ушедшие иномарки и в чем он уступает Niva
Дилеры ждут интереса к LADA Azimut от владельцев Vesta и Niva. Среди потенциальных покупателей называют и владельцев Renault и Nissan. Продажи в большинстве центров начнутся 1 декабря 2026 года. Выпуск пока отстает от цели на 2027-й.Читать далее
-
21.11.2026, 23:34
Новый кроссовер Honda Avancier, предупреждения перед эвакуацией и ОСАГО за рубль: главные автоновости недели
Honda представила новый Avancier для азиатских рынков. В России тем временем познакомились с Lixiang L8, а Минтранс предложил изменить порядок эвакуации неправильно припаркованных машин. В дайджесте также собраны новости о семейных автокредитах и автомобильных брендах.Читать далее
-
20.11.2026, 16:38
Зачем глава АвтоВАЗа позвал делегацию Центробанка на завод в Тольятти
Высокие ставки бьют по продажам Lada и себестоимости авто - об этом заводы предупредили ЦБ. Учтет ли регулятор позицию отрасли, станет ясно 18 декабря на заседании по ключевой ставке. Читать далее
Похожие материалы Лада
-
25.11.2026, 06:40
Какие слабые места у Lada Iskra выявил первый год эксплуатации
С января по октябрь 2026 года АвтоВАЗ продал 28 750 Lada Iskra. На фоне роста спроса владельцы отмечают недочеты первых партий, а ноябрьская сервисная кампания затронула более 3 000 машин.Читать далее
-
23.11.2026, 20:08
Как едет «Искра»: платформа «Логана», вазовские моторы и плотная подвеска
«Лада Искра» заняла место между «Грантой» и «Вестой» по размеру и оснащению, а цена также оказалась промежуточной. Тест-драйв выявил сильные стороны модели и заметные компромисс, от поведения на трассе до эргономики.Читать далее
-
23.11.2026, 14:43
Чем новый кроссовер Lada Azimut собирается конкурировать с Haval и Chery
Китайские марки привлекают оснащением и активно внедряют новые технологии. Для Lada Azimut доступная цена и широкая сеть сервиса могут стать преимуществами, если модель подтвердит качество. Какие условия определят ее шансы на рынке?Читать далее
-
23.11.2026, 10:20
Lada Azimut: почему кроссовер разойдется по дилерам за считанные дни
По данным инсайдера. к моменту подготовки к старту продаж АвтоВАЗ выпустил около 1000 товарных Lada Azimut. При примерно 300 дилерских центрах крупным салонам рассчитывали выделить по 3-10 машин.Читать далее
-
23.11.2026, 09:56
Чем новые бренды концерна Chery отличаются друг от друга кроме шильдиков и дизайна
Новые шильдики Chery не всегда означают другую машину. Эксперт портала Китайские автомобили Кирилл Милешкин связывает дробление марок с ростом расходов. Тесты оставили вопросы к рулю и динамике. Он советует оценивать реальные изменения техники.Читать далее
-
22.11.2026, 17:21
300 Вт солнца и 200 А·ч лития: как устроен автономный модуль «Шпиц ГРОСС»
«Шпиц ГРОСС» получил усиленную цинкованную раму, сэндвич-панели с XPS-утеплителем, две солнечные панели по 150 Вт, литиевую батарею LiFePO4 на 200 А·ч и преобразователь на 4000 Вт пик. Читать далее
-
22.11.2026, 15:59
Кто и на каких условиях сможет купить машину со скидкой 35% с 1 декабря
Льготное автокредитование возобновят 1 декабря после паузы. Для семей с детьми расширили условия скидок. Покупателям электромобилей сохранят базовую выгоду 10%. Высоколокализованные модели дадут скидку до 35%.Читать далее
-
22.11.2026, 00:25
Заменит ли новый кроссовер LADA Azimut ушедшие иномарки и в чем он уступает Niva
Дилеры ждут интереса к LADA Azimut от владельцев Vesta и Niva. Среди потенциальных покупателей называют и владельцев Renault и Nissan. Продажи в большинстве центров начнутся 1 декабря 2026 года. Выпуск пока отстает от цели на 2027-й.Читать далее
-
21.11.2026, 23:34
Новый кроссовер Honda Avancier, предупреждения перед эвакуацией и ОСАГО за рубль: главные автоновости недели
Honda представила новый Avancier для азиатских рынков. В России тем временем познакомились с Lixiang L8, а Минтранс предложил изменить порядок эвакуации неправильно припаркованных машин. В дайджесте также собраны новости о семейных автокредитах и автомобильных брендах.Читать далее
-
20.11.2026, 16:38
Зачем глава АвтоВАЗа позвал делегацию Центробанка на завод в Тольятти
Высокие ставки бьют по продажам Lada и себестоимости авто - об этом заводы предупредили ЦБ. Учтет ли регулятор позицию отрасли, станет ясно 18 декабря на заседании по ключевой ставке. Читать далее