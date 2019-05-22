22 мая 2019, 16:23

АвтоВАЗ официально объявил о старте серийного выпуска Lada Granta Cross

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Недавно мы публиковали фотографии автовозов, груженых новенькими универсалами Lada Granta Cross. Сейчас АвтоВАЗ официально подтвердил начало серийного производства модели и отправку первой партии дилерам.
АвтоВАЗ официально объявил о старте серийного выпуска Lada Granta Cross
АвтоВАЗ официально объявил о старте серийного выпуска Lada Granta Cross
АвтоВАЗ официально объявил о старте серийного выпуска Lada Granta Cross
АвтоВАЗ официально объявил о старте серийного выпуска Lada Granta Cross
АвтоВАЗ официально объявил о старте серийного выпуска Lada Granta Cross
АвтоВАЗ официально объявил о старте серийного выпуска Lada Granta Cross
АвтоВАЗ официально объявил о старте серийного выпуска Lada Granta Cross
АвтоВАЗ официально объявил о старте серийного выпуска Lada Granta Cross
АвтоВАЗ официально объявил о старте серийного выпуска Lada Granta Cross
АвтоВАЗ официально объявил о старте серийного выпуска Lada Granta Cross
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Компания АвтоВАЗ начала отгружать дилерам вседорожные версии универсалов Lada Granta с приставкой Cross. В ...
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Вседорожные универсалы Lada Granta Cross в ближайшее время появятся в салонах дилерских центров Lada. Автомобили отличаются улучшенной проходимостью. У них самый большой в семействе Granta дорожный просвет – 198 мм. Энергоемкая подвеска сочетается с повышенными характеристиками геометрической проходимости. Были увеличены углы въезда и съезда, а также угол рампы. Так что сугробы, проселочные дороги, поребрики и бордюры этому универсалу не страшны. Защитный обвес из неокрашенного пластика, установленный по всему периметру кузова, дополнительно защитит эмаль от повреждений на легком бездорожье. 

Добавляют брутальности 15-дюймовые легкосплавные колесные диски серо-серебристого цвета. Кроме того, новинка получила двухцветный интерьер – базовый черный фон освежают оранжевые акценты на дверях и сидениях. В список базового оборудования Granta Cross входит климатическая установка и рейлинги на крыше. Продажи стартуют в июне. Точные комплектации и доступные моторы обещают объявить в ближайшее время.

Вседорожный универсал Lada Granta Cross станет пятой моделью обновленного семейства Granta, представленного в августе 2018 года на автосалоне в Москве. Дизайн автомобилей привели в соответствие с фирменным Х-стилем российской марки. По итогам апреля, Granta уверенно возглавила рейтинг самых продаваемых моделей не только Lada, но и российского рынка новых автомобилей, в целом. Всего же с момента начала продаж обновленная Granta разошлась тиражом 85 тысяч экземпляров.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Granta
Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
Роман
Продажи Lada Granta Cross начнутся летом
Всё конечно хорошо, развиваются технологии, но АвтоВАЗ лепит машины из китайских деталей! Какое предательство, какой позор!!
Андрей
Журналисты назвали седаны с самыми вместительными багажниками
дебилы, а шкода?
алекс
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АвтоВАЗ официально объявил о старте серийного выпуска Lada Granta Cross
{{material_126539}}Вседорожные универсалы Lada Granta Cross в ближайшее время появятся в салонах дилерских центров Lada. Автомобили отличаются улучшенной проходимостью. У них самый большой в семействе Granta дорожный просвет – 198 мм. Энергоемкая подвеска сочетается с повышенными характеристиками геометрической проходимости. Были увеличены углы въезда и съезда, а также угол рампы. Так что сугробы, проселочные дороги, поребрики и бордюры этому универсалу не страшны. Защитный обвес из неокрашенного пластика, установленный по всему периметру кузова, дополнительно защитит эмаль от повреждений на легком бездорожье. Добавляют брутальности 15-дюймовые легкосплавные колесные диски серо-серебристого цвета. Кроме того, новинка получила двухцветный интерьер – базовый черный фон освежают оранжевые акценты на дверях и сидениях. В список базового оборудования Granta Cross входит климатическая установка и рейлинги на крыше. Продажи стартуют в июне. Точные комплектации и доступные моторы обещают объявить в ближайшее время.Вседорожный универсал Lada Granta Cross станет пятой моделью обновленного семейства Granta, представленного в августе 2018 года на автосалоне в Москве. Дизайн автомобилей привели в соответствие с фирменным Х-стилем российской марки. По итогам апреля, Granta уверенно возглавила рейтинг самых продаваемых моделей не только Lada, но и российского рынка новых автомобилей, в целом. Всего же с момента начала продаж обновленная Granta разошлась тиражом 85 тысяч экземпляров.
2019-05-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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