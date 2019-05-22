22 мая 2019, 16:23
АвтоВАЗ официально объявил о старте серийного выпуска Lada Granta Cross
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Недавно мы публиковали фотографии автовозов, груженых новенькими универсалами Lada Granta Cross. Сейчас АвтоВАЗ официально подтвердил начало серийного производства модели и отправку первой партии дилерам.
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Компания АвтоВАЗ начала отгружать дилерам вседорожные версии универсалов Lada Granta с приставкой Cross. В ...Читать далее
Добавляют брутальности 15-дюймовые легкосплавные колесные диски серо-серебристого цвета. Кроме того, новинка получила двухцветный интерьер – базовый черный фон освежают оранжевые акценты на дверях и сидениях. В список базового оборудования Granta Cross входит климатическая установка и рейлинги на крыше. Продажи стартуют в июне. Точные комплектации и доступные моторы обещают объявить в ближайшее время.
Вседорожный универсал Lada Granta Cross станет пятой моделью обновленного семейства Granta, представленного в августе 2018 года на автосалоне в Москве. Дизайн автомобилей привели в соответствие с фирменным Х-стилем российской марки. По итогам апреля, Granta уверенно возглавила рейтинг самых продаваемых моделей не только Lada, но и российского рынка новых автомобилей, в целом. Всего же с момента начала продаж обновленная Granta разошлась тиражом 85 тысяч экземпляров.
Комментарии
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Тест-драйв седана Lada Vesta Cross: выезд на обочину
09.06.2018, 00:01
Тест-драйв Lada XRay: элементарная частица
15.04.2016, 10:57
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Комментарии пользователей
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Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
Всё конечно хорошо, развиваются технологии, но АвтоВАЗ лепит машины из китайских деталей! Какое предательство, какой позор!!
дебилы, а шкода?
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