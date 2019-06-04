4 июня 2019, 18:18

АвтоВАЗ официально объявил об отзыве почти тысячи Lada Xray

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Смертельно опасный дефект был выявлен у вседорожных хэтчбеков Lada Xray Cross неделю назад. Непрочный сварной шов промежуточного может вызвать потерю управления. Росстандарт опубликовал расширенный список потенциально опасных автомобилей.
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АвтоВАЗ объявил отзывную кампанию в отношении вседорожных хэтчбеков Lada Xray Cross из-за неисправности рулевого ...
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В конце мая дилеры Lada получили от АвтоВАЗа предписание срочно отозвать автомобили Lada Xray Cross из прилагаемого списка. В нем значилось 359 хэтчбеков Lada Xray Cross. Сегодня на официальном сайте Росстандарта появилось сообщение об отзыве в общей сложности 933 автомобилей Lada Xray. Список VIN-номеров можно посмотреть здесь. Если ваш автомобиль подлежит отзыву – срочно свяжитесь с ближайшим дилерским центром Lada.

В отличие от многих других сервисных кампаний, нынешний отзыв действительно связан с серьезной проблемой. Лопнувший сварной шов и последующая потеря управляемости грозит смертельной опасностью как водителям и пассажирам Lada Xray, так и другим участникам дорожного движения. Дилеры уже начали оповещать автовладельцев о необходимости предоставить машину в сервис на ремонт. Причем пользоваться автомобилями из списка строго не рекомендуется – дилер привезет их в свой сервис на эвакуаторе. На автомобилях заменят дефектный промежуточный вал рулевого управления на новый, надлежащего качества. Все работы в рамках отзывной кампании проведут бесплатно для автовладельцев.

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Xray
форма кузова концепта была очень красива в отличии от от предлагаемой к продаже. Ввиду этого продажи будут менее массовыми.
Дмитрий
Самые дешёвые в эксплуатации машины из России
Всего 67 900 рублей в год тратит владелец лады весты , правда в Англии nissan tertano . 2003 г.в. стоит 56941 рублей , 2,2 дизель или 695 ono. Вот сижу и думаю зачем мне веста за 450, когда за эти деньги можно купить 3 пежо 207 с роботом
Бородач
Первый Lada Xray сошел с конвейера «АвтоВАЗа»
Ну не знаю, как по мне, лада как была всю жизнь тазом, так им и останется. Уж сколько попыток было: приоры, калины, гранты, ларгусы - а болезни все равно одни и те же. Только теперь они за свои ведра с гайками еще и цены заламывают как за путевые иномарки. Правда они, похоже. не понимают, что тем самым ...
Елена Чаадаева
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АвтоВАЗ официально объявил об отзыве почти тысячи Lada Xray
{{material_126611}}В конце мая дилеры Lada получили от АвтоВАЗа предписание срочно отозвать автомобили Lada Xray Cross из прилагаемого списка. В нем значилось 359 хэтчбеков Lada Xray Cross. Сегодня на официальном сайте Росстандарта появилось сообщение об отзыве в общей сложности 933 автомобилей Lada Xray. Список VIN-номеров можно посмотреть здесь. Если ваш автомобиль подлежит отзыву – срочно свяжитесь с ближайшим дилерским центром Lada.В отличие от многих других сервисных кампаний, нынешний отзыв действительно связан с серьезной проблемой. Лопнувший сварной шов и последующая потеря управляемости грозит смертельной опасностью как водителям и пассажирам Lada Xray, так и другим участникам дорожного движения. Дилеры уже начали оповещать автовладельцев о необходимости предоставить машину в сервис на ремонт. Причем пользоваться автомобилями из списка строго не рекомендуется – дилер привезет их в свой сервис на эвакуаторе. На автомобилях заменят дефектный промежуточный вал рулевого управления на новый, надлежащего качества. Все работы в рамках отзывной кампании проведут бесплатно для автовладельцев.
2019-06-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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