4 июня 2019, 18:18
АвтоВАЗ официально объявил об отзыве почти тысячи Lada Xray
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Смертельно опасный дефект был выявлен у вседорожных хэтчбеков Lada Xray Cross неделю назад. Непрочный сварной шов промежуточного может вызвать потерю управления. Росстандарт опубликовал расширенный список потенциально опасных автомобилей.
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АвтоВАЗ объявил отзывную кампанию в отношении вседорожных хэтчбеков Lada Xray Cross из-за неисправности рулевого ...Читать далее
В отличие от многих других сервисных кампаний, нынешний отзыв действительно связан с серьезной проблемой. Лопнувший сварной шов и последующая потеря управляемости грозит смертельной опасностью как водителям и пассажирам Lada Xray, так и другим участникам дорожного движения. Дилеры уже начали оповещать автовладельцев о необходимости предоставить машину в сервис на ремонт. Причем пользоваться автомобилями из списка строго не рекомендуется – дилер привезет их в свой сервис на эвакуаторе. На автомобилях заменят дефектный промежуточный вал рулевого управления на новый, надлежащего качества. Все работы в рамках отзывной кампании проведут бесплатно для автовладельцев.
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07.10.2018, 13:02
Тест-драйв обновленной Lada Granta: нарисуем, будем жить
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Тест-драйв седана Lada Vesta Cross: выезд на обочину
09.06.2018, 00:01
Тест-драйв Lada XRay: элементарная частица
15.04.2016, 10:57
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Отзывы по теме
форма кузова концепта была очень красива в отличии от от предлагаемой к продаже. Ввиду этого продажи будут менее массовыми.
Всего 67 900 рублей в год тратит владелец лады весты , правда в Англии nissan tertano . 2003 г.в. стоит 56941 рублей , 2,2 дизель или 695 ono. Вот сижу и думаю зачем мне веста за 450, когда за эти деньги можно купить 3 пежо 207 с роботом
Ну не знаю, как по мне, лада как была всю жизнь тазом, так им и останется. Уж сколько попыток было: приоры, калины, гранты, ларгусы - а болезни все равно одни и те же. Только теперь они за свои ведра с гайками еще и цены заламывают как за путевые иномарки. Правда они, похоже. не понимают, что тем самым ...
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