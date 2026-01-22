Почему Priora ушла с конвейера — что дальше ждет Lada?

22 января 2026, 19:34
Почему АвтоВАЗ перестал выпускать Lada Priora — в чем причина
АвтоВАЗ завершил производство Lada Priora. Причина - падение интереса к модели. Компания сделала ставку на новые автомобили. Решение было принято на фоне перемен в восприятии бренда и тенденции рынка.
Несмотря на прекращение производства восемь лет назад, Lada Priora остаётся одной из самых знаковых и востребованных на вторичном рынке моделей «АвтоВАЗа». Многие считают, что даже сегодня обновлённая версия могла бы пользоваться спросом, однако её выпуск был прекращён по ряду причин.
По своей сути Priora, запущенная в 2007 году, стала глубоким рестайлингом десятого семейства, сохранив базовую платформу, разработанную ещё в 1980-х годах. На тот момент у завода не было ресурсов для создания совершенно нового автомобиля. Тем не менее, модель продемонстрировала потенциал старой архитектуры: благодаря обновлённому дизайну с улучшенной аэродинамикой и новому 1,8-литровому двигателю мощностью 123 л.с. Priora выделялась хорошей динамикой и управляемостью, оставаясь при этом доступной по цене и в обслуживании.
Пик продаж пришёлся на начало 2010-х годов, когда ежегодно реализовывалось более 120 тысяч автомобилей. Однако перелом наступил в 2013 году с началом массовых продаж Lada Granta. Она оказалась дешевле и воспринималась как более современная, особенно в версии с надёжной японской автоматической коробкой передач Jatco. Priora же до 2014 года предлагалась только с механической трансмиссией, а позже оснащалась роботизированной коробкой, которая получила множество нареканий. Продажи модели резко упали.
В условиях высокой конкуренции на рынке и появления новых моделей — Vesta и XRay — «АвтоВАЗ» решил оптимизировать линейку, оставив в производстве только наиболее успешную и универсальную Granta. Хотя по дизайну Priora многим казалась интереснее, именно Granta с её просторным багажником, энергоёмкой подвеской и доступной ценой лучше соответствовала запросам покупателей.
Сегодня, когда рынок сместился в сторону кроссоверов, теоретически модернизированная Priora на старой платформе могла бы найти свою нишу. Однако возобновление её производства потребовало бы значительных затрат, что экономически нецелесообразно, особенно с учётом появления в линейке Lada новых моделей, таких как Iskra.
