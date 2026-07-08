Почему эксперты считают патентование элементов Lada Azimut важным шагом для защиты дизайна

8 июля 2026, 08:57
АвтоВАЗ оформляет патенты на интерьер Lada Azimut: что это значит для рынка
АвтоВАЗ оформляет патенты на интерьер Lada Azimut: что это значит для рынка
АвтоВАЗ подал новые патентные заявки на детали интерьера Lada Azimut, включая переднюю панель и блок климат-контроля. Мало кто знает, что такие шаги могут повлиять на конкуренцию и защиту уникальных решений. Что грозит копированию и как это скажется на будущем модели - объясняем подробно.
Появление патентных заявок на элементы интерьера Lada Azimut - событие, которое может изменить подход к защите автомобильного дизайна в России. Для автолюбителей это не просто формальность: речь идет о реальной борьбе за уникальность и конкурентоспособность отечественных моделей. В условиях, когда копирование решений становится все более частым, юридическая защита становится ключевым инструментом для производителей.
В базе данных Федерального института промышленной собственности появились заявки от АвтоВАЗа на оформление прав на ряд деталей салона Lada Azimut. В частности, речь идет о передней панели, картах дверей и блоке климат-контроля. На изображениях, приложенных к заявкам, можно заметить крупные динамики, размещенные в дверях на высоте, исключающей попадание грязи от обуви. Блок климат-контроля выполнен с тремя поворотными тумблерами, каждый из которых снабжен пиктограммами для регулировки температуры, направления и силы обдува.
В числе соавторов передней панели значатся девять специалистов НТЦ, включая Валентину Новикову, которая давно работает в Центре стиля АвтоВАЗа. Это подчеркивает, что над проектом трудились опытные профессионалы, а не случайные исполнители. Ранее компания уже подавала заявки на патенты для других элементов интерьера - например, на блок физических кнопок центральной консоли и пластиковые торцы передних кресел с клавишами электронастроек. Кроме того, были защищены и внешние детали: дизайн решетки воздухозаборника, панель пятой двери, экран пола кузова и кронштейн заднего фонаря.
Патентование - не просто формальность, а важный шаг для защиты интеллектуальной собственности. Это позволяет АвтоВАЗу получить исключительные права на формы, компоновку и декор органов управления, что минимизирует риск копирования конкурентами. В последние годы подобная практика становится все более актуальной, особенно на фоне роста числа новых моделей и ужесточения конкуренции на рынке. Как отмечают эксперты, юридическая защита дизайна может стать одним из факторов, определяющих успех модели на старте продаж.
Серийное производство Lada Azimut стартует в сентябре 2026 года на заводе в Тольятти. В начале года предприятие уже выпустило пилотные и предсерийные партии, которые были представлены на различных выставках, в том числе на «Иннопром-2026» в Екатеринбурге. Кстати, интерес к новым российским моделям на подобных мероприятиях стабильно высок: например, недавно на той же выставке был представлен кроссовер «Москвич» М70, и эксперты подробно разбирали, почему соглашения с логистами могут изменить рынок.
Старт продаж Lada Azimut намечен на четвертый квартал 2026 года. По имеющимся данным, компания делает ставку на оригинальные решения и защиту своих разработок, чтобы избежать повторения ситуации, когда удачные идеи быстро копируются другими производителями. Для справки: патентование элементов интерьера и экстерьера - распространенная мировая практика, позволяющая не только защитить инвестиции в разработку, но и повысить узнаваемость бренда. В условиях, когда российский автопром активно обновляется, такие шаги выглядят логичными и своевременными.
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