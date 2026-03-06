Слухи о четырехдневке на АвтоВАЗе назвали попыткой дестабилизировать коллектив

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

6 марта 2026, 10:18

Пресс-служба АвтоВАЗа: предприятие работает в штатном пятидневном режиме

Пресс-служба АвтоВАЗа: предприятие работает в штатном пятидневном режиме

Слухи о четырехдневке на АвтоВАЗе назвали попыткой дестабилизировать коллектив

Пресс-служба АвтоВАЗа: предприятие работает в штатном пятидневном режиме

В последние дни в сети активно обсуждают возможное сокращение рабочей недели на АвтоВАЗе. Однако представители компании выступили с официальным заявлением, опровергнув эти слухи. Почему эта тема вызвала такой резонанс и какие последствия могут быть для работников и всей отрасли - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что подобные новости могут повлиять на всю промышленность.

В последние дни в сети активно обсуждают возможное сокращение рабочей недели на АвтоВАЗе. Однако представители компании выступили с официальным заявлением, опровергнув эти слухи. Почему эта тема вызвала такой резонанс и какие последствия могут быть для работников и всей отрасли - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что подобные новости могут повлиять на всю промышленность.

Новость о возможном переходе АвтоВАЗа на четырехдневную рабочую неделю вызвала бурную реакцию среди работников и автолюбителей по всей стране. Для многих россиян, связанных с автомобильной отраслью, подобные перемены означают не только изменение привычного ритма жизни, но и потенциальные риски для доходов и стабильности. В условиях, когда отечественная промышленность сталкивается с внешними вызовами, любые слухи о сокращении рабочих дней воспринимаются особенно остро.

Однако, как сообщает пресс-служба АвтоВАЗа, информация о переходе на сокращенный график не соответствует действительности. В компании подчеркнули, что коллектив продолжает трудиться по стандартному пятидневному графику с сохранением полной оплаты труда. Представители автогиганта отметили, что распространение подобных слухов способно дестабилизировать ситуацию внутри коллектива и нанести вред всей российской промышленности, которая сейчас переживает непростые времена. Особое внимание в заявлении уделено тому, что подобные сообщения, появляющиеся в медиа и социальных сетях, могут подорвать доверие к предприятию и вызвать ненужную панику среди сотрудников.

В связи с этим АвтоВАЗ обратился в регулирующие и правоохранительные органы с просьбой провести проверку по факту публикации недостоверной информации, которая, по мнению компании, носит дискредитирующий характер. Речь идет о публикации в телеграм-канале Mash, где утверждалось, что на предприятии планируют подготовиться к переходу на четырехдневку уже в следующем месяце. Причиной возможного сокращения недели в том материале называлось падение спроса на автомобили Lada и снижение объемов производства, однако в АвтоВАЗе эти доводы опровергли.

Представители компании напомнили, что ранее, в конце сентября 2025 года, действительно был введен четырехдневный график, но это решение было временным и связано с объективными рыночными причинами, включая высокую ключевую ставку, ужесточение условий кредитования и общее падение продаж на авторынке. Сегодняшняя ситуация, по словам пресс-службы, принципиально иная: несмотря на сохраняющиеся трудности, АвтоВАЗ не видит оснований для повторного перехода на сокращенную рабочую неделю. В компании уверены, что стабильная работа коллектива является залогом дальнейшего развития и устойчивости всего предприятия, а любые изменения в графике могут коснуться не только сотрудников, но и партнеров, поставщиков и конечных потребителей.

Таким образом, официальная позиция АвтоВАЗа однозначна: предприятие работает по пятидневному графику, а все слухи о сокращении недели названы ложными и вредными для отрасли. В условиях, когда российский автопром сталкивается с беспрецедентными вызовами, подобные новости, по мнению компании, могут сыграть на руку конкурентам и ослабить доверие к отечественным производителям, поэтому сейчас особенно важно сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лада

Похожие материалы Лада

Чем «Москвич 3» отличается от JAC JS4: разбираем все доработки для России
GAC S7: новый гибридный кроссовер для России с уникальными технологиями и расходом 7 л
Стоит ли соглашаться на нулевое ТО: что скрывают дилеры и как не потерять гарантию
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B
Solaris HS и еще 139 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Краснодар Пермский край Ростов-на-Дону
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться