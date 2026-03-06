Слухи о четырехдневке на АвтоВАЗе назвали попыткой дестабилизировать коллектив

Пресс-служба АвтоВАЗа: предприятие работает в штатном пятидневном режиме

В последние дни в сети активно обсуждают возможное сокращение рабочей недели на АвтоВАЗе. Однако представители компании выступили с официальным заявлением, опровергнув эти слухи. Почему эта тема вызвала такой резонанс и какие последствия могут быть для работников и всей отрасли - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что подобные новости могут повлиять на всю промышленность.

Новость о возможном переходе АвтоВАЗа на четырехдневную рабочую неделю вызвала бурную реакцию среди работников и автолюбителей по всей стране. Для многих россиян, связанных с автомобильной отраслью, подобные перемены означают не только изменение привычного ритма жизни, но и потенциальные риски для доходов и стабильности. В условиях, когда отечественная промышленность сталкивается с внешними вызовами, любые слухи о сокращении рабочих дней воспринимаются особенно остро.

Однако, как сообщает пресс-служба АвтоВАЗа, информация о переходе на сокращенный график не соответствует действительности. В компании подчеркнули, что коллектив продолжает трудиться по стандартному пятидневному графику с сохранением полной оплаты труда. Представители автогиганта отметили, что распространение подобных слухов способно дестабилизировать ситуацию внутри коллектива и нанести вред всей российской промышленности, которая сейчас переживает непростые времена. Особое внимание в заявлении уделено тому, что подобные сообщения, появляющиеся в медиа и социальных сетях, могут подорвать доверие к предприятию и вызвать ненужную панику среди сотрудников.

В связи с этим АвтоВАЗ обратился в регулирующие и правоохранительные органы с просьбой провести проверку по факту публикации недостоверной информации, которая, по мнению компании, носит дискредитирующий характер. Речь идет о публикации в телеграм-канале Mash, где утверждалось, что на предприятии планируют подготовиться к переходу на четырехдневку уже в следующем месяце. Причиной возможного сокращения недели в том материале называлось падение спроса на автомобили Lada и снижение объемов производства, однако в АвтоВАЗе эти доводы опровергли.

Представители компании напомнили, что ранее, в конце сентября 2025 года, действительно был введен четырехдневный график, но это решение было временным и связано с объективными рыночными причинами, включая высокую ключевую ставку, ужесточение условий кредитования и общее падение продаж на авторынке. Сегодняшняя ситуация, по словам пресс-службы, принципиально иная: несмотря на сохраняющиеся трудности, АвтоВАЗ не видит оснований для повторного перехода на сокращенную рабочую неделю. В компании уверены, что стабильная работа коллектива является залогом дальнейшего развития и устойчивости всего предприятия, а любые изменения в графике могут коснуться не только сотрудников, но и партнеров, поставщиков и конечных потребителей.

Таким образом, официальная позиция АвтоВАЗа однозначна: предприятие работает по пятидневному графику, а все слухи о сокращении недели названы ложными и вредными для отрасли. В условиях, когда российский автопром сталкивается с беспрецедентными вызовами, подобные новости, по мнению компании, могут сыграть на руку конкурентам и ослабить доверие к отечественным производителям, поэтому сейчас особенно важно сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.