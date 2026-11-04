Почему АвтоВАЗ готов бесплатно отремонтировать 3 000 новых автомобилей Lada

Зачем новенькие Lada Iskra вновь зовут к дилерам и при чем тут зазор в 3 миллиметра

Владельцам семейства Iskra стоит следить за сервисными новостями. Автопроизводитель подготовил бесплатные работы для части автомобилей. Проверку проведут в дилерских центрах. Специалисты осмотрят детали подвески.

Владельцам семейства Iskra стоит следить за сервисными новостями. Автопроизводитель подготовил бесплатные работы для части автомобилей. Проверку проведут в дилерских центрах. Специалисты осмотрят детали подвески.

В сервисную кампанию включили чуть более 3 000 автомобилей семейства Iskra. Среди них есть новые машины и экземпляры, уже переданные покупателям. В пресс-службе АвтоВАЗа пояснили, что работы должны улучшить потребительские свойства автомобилей. Об этом пишет Quto.ru.

В дилерских центрах проверят правую переднюю пружину подвески и измерят расстояние от ее наружной поверхности до элемента кузова в зоне колесной арки. Зазор должен составлять не менее 3 мм. Проверят именно этот участок.

Если зазор окажется меньше нормы и возникнет риск соприкосновения пружины с кузовом, механики заменят пружину в сборе. Специалисты осмотрят противошумную мастику и при необходимости восстановят ее. Производитель оплатит работы, владельцам они обойдутся бесплатно.

Кампания касается и уже проданных автомобилей, и машин, которые еще стоят у дилеров. Владельцам проверят автомобиль во время планового визита в сервисный центр, отдельно платить за диагностику не придется. В пресс-службе АвтоВАЗа сообщили, что кампания охватит чуть более 3 000 автомобилей.

Такие же процедуры предусмотрены для новых седанов и универсалов Iskra, включая версию Cross. Их проверят на этапе предпродажной подготовки, до передачи покупателям. Серийное производство семейства Iskra началось в Тольятти 19 апреля 2025 года.