21 июля 2017, 09:50

«АвтоВАЗ» останавливает производство

Волжский автопроизводитель объявил о временном прекращении выпуска автомобилей на своих линиях. Компания отправляет сотрудников в коллективный отпуск, который продлится с 24 июля по 13 августа.
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Вместе с «АвтоВАЗом» в корпоративный отпуск уходит и предприятие Lada Ижевск. В период отпуска на предприятиях Группы будет продолжена плановая модернизация оборудования и проведены необходимые ремонтные работы. Как уверяет автопроизводитель, для дилеров подготовлен достаточный запас товарных автомобилей.

Ранее сообщалось, что более 8 тыс. работников Волжского автозавода в скором времени могут быть уволены. По данным полпреда президента в ПФО Михаила Бабича, до конца 2017 года отечественный автогигант сократит штат на 6 тыс. человек.

Еще 2,2 тыс. сотрудников будут уволены в 2018 году. Правда, в части сокращения персонала ПАО «АвтоВАЗ» официально подтверждает информацию по сокращению лишь 740 человек.

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Форум ВАЗ 2120 Надежда
На вкус и цвет.... Может Гешан ездит только по асфальту и возит только свою задницу и изредко еще какую нибудь телку, то ему конечно такой авто не нужен.А у меня уже почти 10 лет. Не разу не подвела и за все время только положительные эмоции. Что на рыбалке, что в лесу за грибами, что в походе. Не в ...
Виталий.
Форум ВАЗ 1111 Ока
Думаю авторазорка должна решить эту проблему.
X-men
Форум ВАЗ Lada 112
| а может ступечным конец!!!!! можно ещё колодки проверить, у меня на задних оторвались накладки и была типичная проблема.
vital58
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«АвтоВАЗ» останавливает производство
{{material_120075}}Вместе с «АвтоВАЗом» в корпоративный отпуск уходит и предприятие Lada Ижевск. В период отпуска на предприятиях Группы будет продолжена плановая модернизация оборудования и проведены необходимые ремонтные работы. Как уверяет автопроизводитель, для дилеров подготовлен достаточный запас товарных автомобилей.Ранее сообщалось, что более 8 тыс. работников Волжского автозавода в скором времени могут быть уволены. По данным полпреда президента в ПФО Михаила Бабича, до конца 2017 года отечественный автогигант сократит штат на 6 тыс. человек.Еще 2,2 тыс. сотрудников будут уволены в 2018 году. Правда, в части сокращения персонала ПАО «АвтоВАЗ» официально подтверждает информацию по сокращению лишь 740 человек.
2017-07-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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