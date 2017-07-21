«АвтоВАЗ» останавливает производство
Волжский автопроизводитель объявил о временном прекращении выпуска автомобилей на своих линиях. Компания отправляет сотрудников в коллективный отпуск, который продлится с 24 июля по 13 августа.
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Ранее сообщалось, что более 8 тыс. работников Волжского автозавода в скором времени могут быть уволены. По данным полпреда президента в ПФО Михаила Бабича, до конца 2017 года отечественный автогигант сократит штат на 6 тыс. человек.
Еще 2,2 тыс. сотрудников будут уволены в 2018 году. Правда, в части сокращения персонала ПАО «АвтоВАЗ» официально подтверждает информацию по сокращению лишь 740 человек.
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17.07.2016, 13:57
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29.06.2016, 10:47
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
На вкус и цвет.... Может Гешан ездит только по асфальту и возит только свою задницу и изредко еще какую нибудь телку, то ему конечно такой авто не нужен.А у меня уже почти 10 лет. Не разу не подвела и за все время только положительные эмоции. Что на рыбалке, что в лесу за грибами, что в походе. Не в ...
Думаю авторазорка должна решить эту проблему.
| а может ступечным конец!!!!! можно ещё колодки проверить, у меня на задних оторвались накладки и была типичная проблема.
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