АвтоВАЗ остановил конвейеры на неопределенный срок
Ранее АвтоВАЗ предупреждал, что 20 августа остановит линию B0, где собирают Lada Largus и Xray, Renault Logan и Sandero, а также сборочную линию Lada Niva во всех версиях и Lada Granta. Сейчас стало понятно, что ситуация тяжелее, и завод вынужден простаивать дольше.
В компании не исключают, что дефицит чипов продолжится в сентябре-октябре. Производственные планы уже скорректированы. Интересно, что дефицит чипов пока не затронул завод в Ижевске, где собирают Lada Vesta. Выпуск модели в этом году не прекращался ни разу из-за нехватки электроники, но в октябре не предприятии начнут собирать автомобили Vesta в «облегченной» комплектации с упрощенной медиасистемой или вовсе без нее.
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