АвтоВАЗ освобождает конвейер Lada Granta для ее преемника на базе Renault
Фото: vk.com / Avtograd News
Сейчас на третьей нитке главного конвейера собирают внедорожники семейства Niva. Работы по переносу сюда сборки Lada Granta текущего поколения уже начались. На днях по конвейеру прогнали в техническом режиме первый неокрашенный кузов «Гранты». Для проверки проходимости по конвейеру, аналогичная процедура была проделана при подготовке переноса сборки внедорожников Niva Travel. Ожидается, что Lada Granta в нынешнем своем виде будет выпускаться и после начала серийного производства преемника на платформе Renault-Nissan CMF-B-LS.
- 890 000 РВАЗ (Lada) Granta 2018 в Москве
- 830 000 РВАЗ (Lada) Granta 2019 в Москве
- 515 000 РВАЗ (Lada) Granta 2018 в Москве
- 349 000 РВАЗ (Lada) Granta 2012 в Москве
- 1 079 000 РВАЗ (Lada) Granta 2021 в Москве
- 719 000 РВАЗ (Lada) Granta 2019 в Москве
- 550 000 РВАЗ (Lada) Granta 2017 в Москве
- 500 000 РВАЗ (Lada) Granta 2015 в Москве
- 880 000 РВАЗ (Lada) Granta 2019 в Москве
- 568 000 РВАЗ (Lada) Granta 2016 в Москве
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