АвтоВАЗ отчитался о рекордных продажах

Ранее мы писали АвтоВАЗ готовит новый семейный автомобиль на замену Lada Largus Специалисты АвтоВАЗа приступили к работе над новым перспективным проектом, который пока проходит под внутренним ... Читать далее

В минувшем июне дилеры Lada продали 27 839 автомобилей или на 272% больше, чем в годом ранее. Всего же в первом полугодии было реализовано 143 618 автомобилей Lada, что вдвое выше прошлогодних показателей (+92,2%). Лидером продаж остается семейство Lada Granta. В июне 2023 года было продано 16 757 единиц или в 5 раз больше, чем в июне 2022-го (+407%). Такой внушительный рост объясняется, конечно, низкой базой прошлого года, когда конвейеры АвтоВАЗа работали с перебоями из-за нехватки комплектующих.

На второе место по объему продаж в июне вышло флагманское семейство Lada Vesta с результатом 4 258 проданных автомобилей. Третья строчка досталась внедорожнику Lada Niva Travel – 3 361 проданный автомобиль (+663,9%), четвертая – Lada Niva Legend – 3 135 автомобилей (+610,9%).

Всего за первую половину 2023 года на АвтоВАЗе и дочерних обществах выпущено 135 270 автомобилей и сборочных комплектов, что на 48,7% выше, чем в первом полугодии 2022. Напомним, всего в 2023 году АвтоВАЗ обязался выпустить порядка 400 тысяч автомобилей и пока от своих планов не отказывается. Глава предприятия Максим Соколов заявил, что во второй половине года завод нарастит производство и продажи за счет увеличения выпуска Lada Vesta различных модификаций, а также перезапуска в сентябре Lada Largus в пассажирских и коммерческих версиях.

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