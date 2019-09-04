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4 сентября 2019, 12:40

АвтоВАЗ отчитался о росте продаж в августе

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Фото: АвтоВАЗ
Компания АвтоВАЗ в августе реализовала в России 30 тысяч автомобилей Lada или на 4,5% больше по сравнению с августом 2018 года. По итогам восьми месяцев было продано 233,7 тыс. автомобилей или на 2,5% больше, чем годом ранее.
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С января по август дилеры Lada продали 233 684 автомобиля (+2,5%), из них за последний месяц – 30 012 машин (+4,5%). Бестселлером российского бренда остается рестайлинговая Granta. На автомобилях семейства в августе остановили свой выбор 11 132 покупателя (+59,5%).

Вторую строчку занимает Lada Vesta с показателем 9 329 проданных за месяц автомобилей и ростом на 9,6%. Третьим по востребованности стали универсалы Lada Largus, которые разошлись тиражом в 3 446 экземпляров. Продажи универсалов снизились на 7,3%, а фургоны Largus, напротив, показали рост на 5,3% - до 799 автомобилей.

По собственным оценкам АвтоВАЗа, рыночная доля марки Lada на российском рынке новых автомобилей с начала года составила 21%. До декабря компания планирует выпустить новые модели. Производство седана Lada Granta в версии Drive Active началось в августе, на днях было оформлено ОТТС на версию Lada Vesta с бесступенчатой коробкой передач Jatco.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Granta
Хочу купить и не пойму кто хвалит кто хаит гранту, был у меня рекстон скажу так глвно и сервис как бутто бентли ремантирую с золотыми болтами , ребята если у нас собрали то жди чего то плохого.у жены кия сидд 5 лет машине всю страну проехали и не гу гу едит и не ломается потомучто собрана в словакии
Роман
АвтоВАЗ обновил комплектации Lada Granta
хватит дурить народ .такие опции были на калине 2 полный люкс с навигацией.Я владелец этой калины 2016 года выпуска
тагир
Пошла жара. Доступные автомобили с кондиционером
DATSUN почему-то не указан, от 457 тысяч идёт сразу с климатом, а не просто убого кондишен...
AlexxAlexx
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АвтоВАЗ отчитался о росте продаж в августе
{{material_127165}}С января по август дилеры Lada продали 233 684 автомобиля (+2,5%), из них за последний месяц – 30 012 машин (+4,5%). Бестселлером российского бренда остается рестайлинговая Granta. На автомобилях семейства в августе остановили свой выбор 11 132 покупателя (+59,5%).Вторую строчку занимает Lada Vesta с показателем 9 329 проданных за месяц автомобилей и ростом на 9,6%. Третьим по востребованности стали универсалы Lada Largus, которые разошлись тиражом в 3 446 экземпляров. Продажи универсалов снизились на 7,3%, а фургоны Largus, напротив, показали рост на 5,3% - до 799 автомобилей.По собственным оценкам АвтоВАЗа, рыночная доля марки Lada на российском рынке новых автомобилей с начала года составила 21%. До декабря компания планирует выпустить новые модели. Производство седана Lada Granta в версии Drive Active началось в августе, на днях было оформлено ОТТС на версию Lada Vesta с бесступенчатой коробкой передач Jatco.
2019-09-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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