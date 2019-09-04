4 сентября 2019, 12:40
АвтоВАЗ отчитался о росте продаж в августе
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Фото: АвтоВАЗ
Компания АвтоВАЗ в августе реализовала в России 30 тысяч автомобилей Lada или на 4,5% больше по сравнению с августом 2018 года. По итогам восьми месяцев было продано 233,7 тыс. автомобилей или на 2,5% больше, чем годом ранее.
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Вторую строчку занимает Lada Vesta с показателем 9 329 проданных за месяц автомобилей и ростом на 9,6%. Третьим по востребованности стали универсалы Lada Largus, которые разошлись тиражом в 3 446 экземпляров. Продажи универсалов снизились на 7,3%, а фургоны Largus, напротив, показали рост на 5,3% - до 799 автомобилей.
По собственным оценкам АвтоВАЗа, рыночная доля марки Lada на российском рынке новых автомобилей с начала года составила 21%. До декабря компания планирует выпустить новые модели. Производство седана Lada Granta в версии Drive Active началось в августе, на днях было оформлено ОТТС на версию Lada Vesta с бесступенчатой коробкой передач Jatco.
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