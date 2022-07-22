АвтоВАЗ отгрузит дилерам 800 новеньких Lada Vesta NG

24.06.2022, 12:26

Новую Lada Vesta в этом году можно не ждать: что будет с заводом в Ижевске?

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что возобновить сборку обновлённой Lada Vesta в Ижевске получится не ранее 2023 года. Пока предприятие простаивает, руководство ищет возможность трудоустроить персонал.Читать далее