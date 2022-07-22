АвтоВАЗ отгрузит дилерам 800 новеньких Lada Vesta NG
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Фото: Lada
Одновременно АвтоВАЗ разослал дилерам распоряжение, в котором запрещает передавать автомобили Lada Vesta NG журналистам или блогерам для тест-драйвов без предварительного согласования с производителем. Напомним, полноценное возобновление сборки Lada Vesta ожидается только в 2023 году. Сначала на предприятии наладят выпуск дореформенных автомобилей, а затем и с приставкой NG.
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В открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились патентные изображения интерьера рестайлинговой Lada Vesta, серийная сборка которой должна была начаться еще весной 2022 года.Читать далее
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07.07.2022, 00:01
Сколько машин продали в России в июне 2022 года: оттолкнулись от дна?
Ассоциация европейского автобизнеса подвела итоги продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей за июнь 2022 года. Продажи упали на 82% год к году, но по сравнению с маем дилеры реализовали на 3,5 тысячи машин больше.Читать далее
-
01.07.2022, 08:03
5 самых дешевых автомобилей в РФ в июле 2022 года
Курс рубля стабилизировался, и цены на новые автомобили перестали расти каждый месяц. На рынке еще остаются автомобили, которые можно приобрести за миллион рублей.Читать далее
-
24.06.2022, 12:26
Новую Lada Vesta в этом году можно не ждать: что будет с заводом в Ижевске?
Президент АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что возобновить сборку обновлённой Lada Vesta в Ижевске получится не ранее 2023 года. Пока предприятие простаивает, руководство ищет возможность трудоустроить персонал.Читать далее
-
17.06.2022, 07:48
Чиновников предложили пересадить на автомобили Lada: что сказали губернаторы?
Глава Минфина РФ Антон Силуанов предложили пересадить чиновников на автомобили Lada для увеличения внутреннего спроса и интереса к российским автомобилям со стороны государства. АвтоВАЗ сразу же выразил готовность обеспечить чиновников машинами. Губернаторы высказывались более осторожно.Читать далее
-
16.06.2022, 12:58
ТОП-3 российских автомобиля, которые через три года стоят дороже, чем новые
На российском авторынке сложилась уникальная ситуация, когда машины, купленные три года назад, оказались выгодным вложением средств. Рекордный рост цен в начале 2022 года привел к тому, что подержанную машину сейчас можно продать существенно дороже, чем в свое время за нее заплатили дилеру.Читать далее
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