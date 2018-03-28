28 марта 2018, 09:13

АвтоВАЗ отказался от роскошной Lada Vesta Signature

Компания успела выпустить всего несколько экземпляров Lada Vesta Signature. Версия отличается от стандартного седана более просторным салоном и эксклюзивной отделкой. Продолжать серию АвтоВАЗ не планирует.
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АвтоВАЗ отказался от роскошной Lada Vesta Signature ВАЗ (Lada) Vesta
Впервые публике показали удлиненную версию Lada Vesta в 2015 году. В ее создании принимали участие специалисты Научно-технического центра и Дизайн-центра АвтоВАЗа. Модель собрали специально для тогдашнего президента компании Бу Андерссона. Еще один экземпляр передали губернатору Самарской области Николаю Меркушкину. Всего выпустили четыре роскошных «Лады». 

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Габаритная длина Vesta Signature составляет 4 660 мм, что на 250 мм больше, чем у стандартной версии. Дополнительные миллиметры отданы пассажирам второго ряда. Задний диван преобразован в два комфортабельных кожаных кресла, разделенных массивным подлокотником. Представительский седан получил улучшенную шумоизоляцию, защиту от вибрации и аудиосистему премиум-класса. Его оснастили модернизированным 1,8-литровым мотором, отдача которого составляет 122 лошадиные силы.

Вновь о лимузине АвтоВАЗа вспомнили в феврале, когда Vesta Signature была замечена на Гонке Чемпионов. Служебный автомобиль достался Николя Мору от Бу Андерссона по наследству. Тогда же депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил пересадить федеральных чиновников с Ford Mondeo на отечественную Vesta Signature. Реакция Управделами президента до сих пор неизвестна. Зато осведомленные источники на АвтоВАЗе сообщили, что компания не планирует возобновлять производство модели. Собирать седаны приходилось вручную, а это «невыгодно и нетехнологично». Поэтому проект Lada Vesta Signature закрыт и больше таких автомобилей завод выпускать не будет.
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Комментарии
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Отзывы по теме
«Глас народа»: не «Жигули», но ещё не машина
Небось корейцы статейку заказали?;) Продажи падают, киа кое как еще держится, а солярис рухнул, значит надо ладу обосрать:) ) Только одно пожелание- тоньше работать надо, ребятишки! Троллинг на уровне начала 2000-х
Георгий
Сравниваем недовнедорожники Lada Vesta SW Cross и Kia Rio X-Line
купил весту после рафа ни жалею а карейцы пусть ездят на своем и японцы тоже.
чувак
Все в сборе: ТОП-5 автомобилей для семьи
фигня, а не статья
Максим
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АвтоВАЗ отказался от роскошной Lada Vesta Signature
Впервые публике показали удлиненную версию Lada Vesta в 2015 году. В ее создании принимали участие специалисты Научно-технического центра и Дизайн-центра АвтоВАЗа. Модель собрали специально для тогдашнего президента компании Бу Андерссона. Еще один экземпляр передали губернатору Самарской области Николаю Меркушкину. Всего выпустили четыре роскошных «Лады». {{material_122560}}Габаритная длина Vesta Signature составляет 4 660 мм, что на 250 мм больше, чем у стандартной версии. Дополнительные миллиметры отданы пассажирам второго ряда. Задний диван преобразован в два комфортабельных кожаных кресла, разделенных массивным подлокотником. Представительский седан получил улучшенную шумоизоляцию, защиту от вибрации и аудиосистему премиум-класса. Его оснастили модернизированным 1,8-литровым мотором, отдача которого составляет 122 лошадиные силы.Вновь о лимузине АвтоВАЗа вспомнили в феврале, когда Vesta Signature была замечена на Гонке Чемпионов. Служебный автомобиль достался Николя Мору от Бу Андерссона по наследству. Тогда же депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил пересадить федеральных чиновников с Ford Mondeo на отечественную Vesta Signature. Реакция Управделами президента до сих пор неизвестна. Зато осведомленные источники на АвтоВАЗе сообщили, что компания не планирует возобновлять производство модели. Собирать седаны приходилось вручную, а это «невыгодно и нетехнологично». Поэтому проект Lada Vesta Signature закрыт и больше таких автомобилей завод выпускать не будет.
2018-03-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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