28 марта 2018, 09:13
АвтоВАЗ отказался от роскошной Lada Vesta Signature
Компания успела выпустить всего несколько экземпляров Lada Vesta Signature. Версия отличается от стандартного седана более просторным салоном и эксклюзивной отделкой. Продолжать серию АвтоВАЗ не планирует.
Впервые публике показали удлиненную версию Lada Vesta в 2015 году. В ее создании принимали участие специалисты Научно-технического центра и Дизайн-центра АвтоВАЗа. Модель собрали специально для тогдашнего президента компании Бу Андерссона. Еще один экземпляр передали губернатору Самарской области Николаю Меркушкину. Всего выпустили четыре роскошных «Лады».
Ранее мы писали
Думский депутат Василий Власов предложил закупать для чиновников автомобили Lada Vesta Signature вместо Ford ...Читать далее
Вновь о лимузине АвтоВАЗа вспомнили в феврале, когда Vesta Signature была замечена на Гонке Чемпионов. Служебный автомобиль достался Николя Мору от Бу Андерссона по наследству. Тогда же депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил пересадить федеральных чиновников с Ford Mondeo на отечественную Vesta Signature. Реакция Управделами президента до сих пор неизвестна. Зато осведомленные источники на АвтоВАЗе сообщили, что компания не планирует возобновлять производство модели. Собирать седаны приходилось вручную, а это «невыгодно и нетехнологично». Поэтому проект Lada Vesta Signature закрыт и больше таких автомобилей завод выпускать не будет.
Читайте по теме
Все в сборе: ТОП-5 автомобилей для семьи
10.02.2018, 18:08
«Глас народа»: не «Жигули», но ещё не машина
07.02.2018, 10:59
Renault Dokker против Lada Largus: каковы работнички?
19.01.2018, 09:20
Lada Vesta SW Cross доступен только под заказ
26.11.2017, 18:26
Сравниваем недовнедорожники Lada Vesta SW Cross и Kia Rio X-Line
15.11.2017, 08:24
Что предлагают в октябре? ТОП-5 новинок месяца
06.10.2017, 09:47
Читайте по теме
Все в сборе: ТОП-5 автомобилей для семьи
10.02.2018, 18:08
«Глас народа»: не «Жигули», но ещё не машина
07.02.2018, 10:59
Renault Dokker против Lada Largus: каковы работнички?
19.01.2018, 09:20
Lada Vesta SW Cross доступен только под заказ
26.11.2017, 18:26
Сравниваем недовнедорожники Lada Vesta SW Cross и Kia Rio X-Line
15.11.2017, 08:24
Что предлагают в октябре? ТОП-5 новинок месяца
06.10.2017, 09:47
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Небось корейцы статейку заказали?;) Продажи падают, киа кое как еще держится, а солярис рухнул, значит надо ладу обосрать:) ) Только одно пожелание- тоньше работать надо, ребятишки! Троллинг на уровне начала 2000-х
купил весту после рафа ни жалею а карейцы пусть ездят на своем и японцы тоже.
фигня, а не статья
Интересные разделы
АвтоМосква ВАЗ (Lada) Автомудрость ВАЗ (Lada) АвтоПитер ВАЗ (Lada) Дизайн и тюнинг ВАЗ (Lada) Новинки и концепт кары ВАЗ (Lada) Новости и акции автосалонов ВАЗ (Lada) Автосалоны и дилеры марки ВАЗ (Lada) Аренда и прокат авто марки ВАЗ (Lada) Автоклубы и форумы автозавчастей марки ВАЗ (Lada) Автосервисы и магазины автозапчастей марки ВАЗ (Lada)
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное