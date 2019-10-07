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7 октября 2019, 17:28

АвтоВАЗ откажется от Lada Vesta с «роботом»

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АвтоВАЗ подумывает о прекращении производства версии Lada Vesta с автоматизированной коробкой передач (АМТ). По статистике, на ее долю приходится всего 9% продаж модели.
АвтоВАЗ откажется от Lada Vesta с роботом

Фото взято из открытых источников

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По информации портала «Лада.онлайн», АвтоВАЗ существенно снизил объемы выпуска «роботизированной» модификации Lada Vesta. Все дело в отсутствии спроса на такие автомобили. По данным аналитического агентства «Автостат», из 74 тысяч «Вест», проданных дилерами с января по август в России, только 6,7 тысячи автомобилей были в двухпедальной комплектации. А это составляет всего 9%.

Ожидается, что со временем АвтоВАЗ вовсе выведет с рынка Lada Vesta с «роботом». Коробка АМТ останется только у Lada Granta. Ее место должна занять Vesta с бесступенчатой трансмиссией CVT. Продажи Lada Vesta с 1,6-литровым мотором Renault и бесступенчатой коробкой Jatco должны начаться до конца 2019 года. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на такую модификацию вступило в силу 16 сентября.

Lada Vesta получит связку мотор+коробка, идентичную Xray Cross. Автомобили оснастят 1,6-литровым мотором Renault H4M (Nissan HR16), который выдает 113 сил и 152 Нм крутящего момента. Трансмиссия – японская коробка Jatco с клиноременной передачей и компактным гидротрансформатором. Диапазон передаточных отношений вариатора Vesta – такой же, как у моделей Renault: от 3,873 до 0,532, главная пара 3,882:1. Информации о ценах пока нет. У хэтчбеков Lada Xray вариаторная версия оказалась на 50 000 рублей дороже аналогичной комплектации с механической коробкой передач.

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Самые дешёвые в эксплуатации машины из России
Всего 67 900 рублей в год тратит владелец лады весты , правда в Англии nissan tertano . 2003 г.в. стоит 56941 рублей , 2,2 дизель или 695 ono. Вот сижу и думаю зачем мне веста за 450, когда за эти деньги можно купить 3 пежо 207 с роботом
Бородач
Сделано для России: ТОП-5 седанов с высоким клиренсом
интересно , веста значит. ха-ха но покупают то датсуны, . езжу на датсуне. клиренс обалденный , видимость везде , а не только спереди как у весты. недавно сделали замену руля. когда на ладе отзывы делали ....) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ? толщина краски сравните, я сравнивал. массу и расход бензина. багажник ...
Сэм
Бренд Lada наращивает обороты
Когда начнёте дивиденды выплачивать, раз всё так ОК-ейно? Каждый год собрание акционеров "решает" и в этом году не выплачивать.
Бывший работник АвтоВАЗа
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АвтоВАЗ откажется от Lada Vesta с «роботом»
{{material_127729}}По информации портала «Лада.онлайн», АвтоВАЗ существенно снизил объемы выпуска «роботизированной» модификации Lada Vesta. Все дело в отсутствии спроса на такие автомобили. По данным аналитического агентства «Автостат», из 74 тысяч «Вест», проданных дилерами с января по август в России, только 6,7 тысячи автомобилей были в двухпедальной комплектации. А это составляет всего 9%.Ожидается, что со временем АвтоВАЗ вовсе выведет с рынка Lada Vesta с «роботом». Коробка АМТ останется только у Lada Granta. Ее место должна занять Vesta с бесступенчатой трансмиссией CVT. Продажи Lada Vesta с 1,6-литровым мотором Renault и бесступенчатой коробкой Jatco должны начаться до конца 2019 года. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на такую модификацию вступило в силу 16 сентября.Lada Vesta получит связку мотор+коробка, идентичную Xray Cross. Автомобили оснастят 1,6-литровым мотором Renault H4M (Nissan HR16), который выдает 113 сил и 152 Нм крутящего момента. Трансмиссия – японская коробка Jatco с клиноременной передачей и компактным гидротрансформатором. Диапазон передаточных отношений вариатора Vesta – такой же, как у моделей Renault: от 3,873 до 0,532, главная пара 3,882:1. Информации о ценах пока нет. У хэтчбеков Lada Xray вариаторная версия оказалась на 50 000 рублей дороже аналогичной комплектации с механической коробкой передач.
2019-10-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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