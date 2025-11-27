Почему долгожданные новинки Lada не выйдут в ближайшие годы: подробности и прогнозы

АвтоВАЗ откладывает запуск новых моделей Lada и делает ставку на Azimut

АвтоВАЗ пересмотрел сроки выхода новых автомобилей. Ключевые проекты отложены на несколько лет. Компания сосредотачивается на развитии кроссовера Azimut. В статье анализируются причины и последствия изменений.

АвтоВАЗ пересмотрел сроки выхода новых автомобилей. Ключевые проекты отложены на несколько лет. Компания сосредотачивается на развитии кроссовера Azimut. В статье анализируются причины и последствия изменений.

В российской автомобильной индустрии произошли заметные изменения: по данным Pravda.Ru, АвтоВАЗ скорректировал планы по выпуску ряда новых моделей. Производитель перенес сроки реализации сразу трех перспективных разработок: удлиненного универсала на базе Granta, минивэна под индексом RGB (B-Van) и обновленной версии Niva Travel RGM с увеличенным багажником. По оценкам экспертов, задержка может составить от полутора до двух лет, а некоторые из этих автомобилей рискуют так и не попасть на конвейер.

Причины пересмотра графика кроются в нескольких факторах. В первую очередь, завод столкнулся с ограничениями по производственным мощностям и нехваткой комплектующих, что не позволяет одновременно запускать несколько новых платформ. После масштабной модернизации Granta и подготовки к выпуску кроссовера Azimut ресурсы предприятия оказались распределены неравномерно. Дополнительное влияние оказали экономические обстоятельства: рост затрат на логистику, перебои с поставками электроники и необходимость перераспределения бюджета в пользу наиболее массовых и прибыльных моделей.

Работа над минивэном RGB (B-Van) формально продолжается, однако, по информации из отрасли, реальный прогресс минимален. В ближайшие годы компания сосредоточит усилия на кроссовере Azimut, который должен стать ключевым продуктом нового этапа развития бренда.

Что касается замороженных проектов, удлиненный универсал Granta предполагал создание более вместительной версии для семей и коммерческих клиентов. Однако экономическая нецелесообразность и внутренняя конкуренция в модельном ряду сделали запуск маловероятным до 2027 года. Минивэн RGB задумывался как компактная модель с трансформируемым салоном и возможностью установки гибридной силовой установки, но из-за высокой стоимости проект отложен на неопределенный срок. Модификация Niva Travel RGM с увеличенным багажником прошла испытания, однако в серию, скорее всего, не пойдет: производитель сосредоточится на обновлении классической Niva Legend и разработке новой платформы Niva Next, старт которой намечен на 2026 год.

Главным приоритетом на ближайшее время станет кроссовер Azimut. Эта модель разрабатывается с расчетом на внутренний и экспортный рынки, получит современную платформу, увеличенный дорожный просвет, улучшенную шумоизоляцию и новый интерьер. Ожидается, что автомобиль будет соответствовать экологическим стандартам Евро-5, а старт продаж намечен на 2026 год.

Стратегия АвтоВАЗа теперь строится на точечном расширении: компания не стремится запускать все проекты одновременно, а делает ставку на наиболее перспективные направления. Для покупателей это означает, что в ближайшие годы ассортимент новых моделей будет ограничен, но качество и уровень оснащения должны вырасти.

Эксперты отмечают, что перенос сроков не означает отказа от проектов навсегда. Разработки могут быть использованы в будущих моделях, а элементы замороженных концептов — интегрированы в новые автомобили. Подобная практика уже встречалась в истории компании: ранее отложенные проекты впоследствии становились успешными серийными машинами.

В целом, АвтоВАЗ делает ставку на оптимизацию производства и обновление ключевых моделей, чтобы сохранить позиции на рынке в условиях ограниченных ресурсов. Для российских автолюбителей это сигнал: в ближайшие годы стоит ориентироваться на актуальные версии Granta и Niva, а также следить за развитием проекта Azimut, который может стать новым флагманом отечественного автопрома.