Почему долгожданные новинки Lada не выйдут в ближайшие годы: подробности и прогнозы

27 ноября 2025, 23:38
АвтоВАЗ откладывает запуск новых моделей Lada и делает ставку на Azimut
АвтоВАЗ пересмотрел сроки выхода новых автомобилей. Ключевые проекты отложены на несколько лет. Компания сосредотачивается на развитии кроссовера Azimut. В статье анализируются причины и последствия изменений.
В российской автомобильной индустрии произошли заметные изменения: по данным Pravda.Ru, АвтоВАЗ скорректировал планы по выпуску ряда новых моделей. Производитель перенес сроки реализации сразу трех перспективных разработок: удлиненного универсала на базе Granta, минивэна под индексом RGB (B-Van) и обновленной версии Niva Travel RGM с увеличенным багажником. По оценкам экспертов, задержка может составить от полутора до двух лет, а некоторые из этих автомобилей рискуют так и не попасть на конвейер.
Причины пересмотра графика кроются в нескольких факторах. В первую очередь, завод столкнулся с ограничениями по производственным мощностям и нехваткой комплектующих, что не позволяет одновременно запускать несколько новых платформ. После масштабной модернизации Granta и подготовки к выпуску кроссовера Azimut ресурсы предприятия оказались распределены неравномерно. Дополнительное влияние оказали экономические обстоятельства: рост затрат на логистику, перебои с поставками электроники и необходимость перераспределения бюджета в пользу наиболее массовых и прибыльных моделей.
Работа над минивэном RGB (B-Van) формально продолжается, однако, по информации из отрасли, реальный прогресс минимален. В ближайшие годы компания сосредоточит усилия на кроссовере Azimut, который должен стать ключевым продуктом нового этапа развития бренда.
Что касается замороженных проектов, удлиненный универсал Granta предполагал создание более вместительной версии для семей и коммерческих клиентов. Однако экономическая нецелесообразность и внутренняя конкуренция в модельном ряду сделали запуск маловероятным до 2027 года. Минивэн RGB задумывался как компактная модель с трансформируемым салоном и возможностью установки гибридной силовой установки, но из-за высокой стоимости проект отложен на неопределенный срок. Модификация Niva Travel RGM с увеличенным багажником прошла испытания, однако в серию, скорее всего, не пойдет: производитель сосредоточится на обновлении классической Niva Legend и разработке новой платформы Niva Next, старт которой намечен на 2026 год.
Главным приоритетом на ближайшее время станет кроссовер Azimut. Эта модель разрабатывается с расчетом на внутренний и экспортный рынки, получит современную платформу, увеличенный дорожный просвет, улучшенную шумоизоляцию и новый интерьер. Ожидается, что автомобиль будет соответствовать экологическим стандартам Евро-5, а старт продаж намечен на 2026 год.
Стратегия АвтоВАЗа теперь строится на точечном расширении: компания не стремится запускать все проекты одновременно, а делает ставку на наиболее перспективные направления. Для покупателей это означает, что в ближайшие годы ассортимент новых моделей будет ограничен, но качество и уровень оснащения должны вырасти.
Эксперты отмечают, что перенос сроков не означает отказа от проектов навсегда. Разработки могут быть использованы в будущих моделях, а элементы замороженных концептов — интегрированы в новые автомобили. Подобная практика уже встречалась в истории компании: ранее отложенные проекты впоследствии становились успешными серийными машинами.
В целом, АвтоВАЗ делает ставку на оптимизацию производства и обновление ключевых моделей, чтобы сохранить позиции на рынке в условиях ограниченных ресурсов. Для российских автолюбителей это сигнал: в ближайшие годы стоит ориентироваться на актуальные версии Granta и Niva, а также следить за развитием проекта Azimut, который может стать новым флагманом отечественного автопрома.
Похожие материалы
-
28.11.2025, 06:37
В Бразилии стартовали продажи лимитированного Mitsubishi Triton Savana с уникальными возможностями
Mitsubishi представила в Бразилии особую версию пикапа Triton Savana. Всего выпущено 80 машин. Автомобиль получил увеличенную глубину преодоления брода и ряд доработок. Цена и детали комплектации держатся в секрете. Узнайте, чем еще удивит новинка.Читать далее
-
28.11.2025, 06:28
Почему уникальный двигатель Ball-Stud Hemi от Chrysler так и не попал в серию
В конце 60-х Chrysler задумал заменить тяжелые V8 новым мотором, но проект Ball-Stud Hemi так и не вышел за пределы опытных образцов. Почему перспективная разработка не получила шанса и что стало с единственным уцелевшим экземпляром – рассказываем в материале.Читать далее
-
28.11.2025, 05:06
Пять причин, почему HEMI Dart Super Stock 1968 года — самый безумный маслкар Mopar
В 1968 году Dodge и Hurst выпустили уникальный HEMI Dart. Эта машина до сих пор поражает своей дерзостью. В 60-х Chrysler доминировал в дрэг-рейсинге. Как появился самый экстремальный маслкар Mopar? Почему он стал легендой? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
28.11.2025, 04:48
Skoda Elroq отмечает выпуск 100 000-го электрокара на заводе в Млада-Болеславе
Skoda удивила рынок: компактный электрокар Elroq разошелся тиражом свыше 100 тысяч за 11 месяцев. Производство стартовало в январе 2025 года на главном заводе марки. Модель быстро стала одной из самых востребованных в Европе. Узнайте, что стоит за этим успехом.Читать далее
-
27.11.2025, 22:47
Audi представила дизельный V6 для Q5 и A6: работает на отработанном масле и экономит топливо
Audi удивила новым дизельным V6 для Q5 и A6. Мотор работает на биотопливе из отходов. В конструкции применены гибридные технологии. Производитель обещает заметное снижение выбросов. Подробности о новинке – в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 22:26
Редкий Plymouth Road Runner 1970 года с Hemi и Air Grabber выставят на аукцион
В 2026 году на аукционе Mecum появится уникальный Plymouth Road Runner 1970 года. Автомобиль выделяется редким мотором Hemi и яркой окраской FC7. Ожидается, что цена превысит 150 тысяч долларов. Эксперты считают этот экземпляр одним из лучших на рынке. Подробности о комплектации и истории машины – в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 21:38
Lyrebird: компактный дом с полноценной кухней, спальней и прачечной на одной платформе
Lyrebird выглядит как классический дом, но это мобильное и доступное жилье. Внутри просторная гостиная, кухня, отдельная спальня и ванная с прачечной. Модульная конструкция позволяет легко перемещать дом. Узнайте, почему Lyrebird называют одним из лучших современных решений.Читать далее
-
27.11.2025, 21:18
Почти 600 тысяч долларов на восстановление Porsche 930 1977 года окупятся ли вложения
Сколько реально стоит вернуть к жизни культовый спорткар? Восстановление классических авто часто обходится дороже, чем кажется. На аукционах мы видим лишь итоговую цену, но не знаем, сколько сил и денег вложено. История одного Porsche 930 1977 года заставляет задуматься о выгоде таких инвестиций.Читать далее
-
27.11.2025, 21:11
Nissan представил первый глобальный пикап Frontier Pro, созданный в Китае
Nissan запускает новый пикап Frontier Pro, полностью разработанный и собранный в Китае. Модель доступна с бензиновыми, дизельными и гибридными моторами. Цены стартуют от 23 800 долларов. Ожидается выход на мировой рынок. Подробности о комплектациях и технологиях — в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 21:03
Владелец купил новый Porsche 718 Boxster S за 8,3 млн рублей и продал через 300 км
На рынке появился почти новый Porsche 718 Boxster S с минимальным пробегом. Владелец потратил крупную сумму, но быстро расстался с машиной. Причины такого решения вызывают вопросы. Детали этой истории интригуют автолюбителей. Узнайте, что произошло на самом деле.Читать далее
