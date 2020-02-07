7 февраля 2020, 08:00
АвтоВАЗ отменил две рабочие смены
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Волжский автозавод вновь приостановит производство. На сборочной линии B0 7 и 8 февраля отменят по одной смене. На такие меры компания была вынуждена пойти из-за недостаточно высокого спроса на автомобили.
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Режим простоя будет действовать только в вечернюю смену 7 февраля и в дневную смену 8 февраля. Все сотрудники получат две трети средней зарплаты, сообщают «Ведомости» со ссылкой на руководителя заводского профсоюза Сергея Зайцева.
По итогам января продажи Lada выросли на 1,2% до 21,8 тыс. автомобилей. Но ростом марка обязана, прежде всего, двум своим бестселлерам: Lada Granta и Lada Vesta. Они прибавили по сравнению с прошлым годом 11 и 6 процентов соответственно. Продажи Lada Largus упали на 3%, внедорожника Lada 4x4 – на 24%, а приподнятый хэтчбек Lada Xray и вовсе не вошел в ТОП-25 самых востребованных моделей. Продажи собираемых на АвтоВАЗе Renault Logan выросли на 2%, а соплатформенных хэтчбеков Sandero напротив упали – на 6%.
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Комментарии пользователей
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всем привет!проблемма такая-тронулся на оке, добрался до третьей передачи.ощущение такое, что сцепление буксует.на первой-второй норм, четвёртая попыталась так же поморосить, но потом норм.ни хруста, ничего.что может быть?
Цитата:| Кому: Андрей А я 200000 проехал на ней. классный а/ м
Мужики такая беда с ключа заводится на первой передаче едет отлично только хочу переключится на 2 или 3 передачу сразу глохнет до остановки в чем может быть причина
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