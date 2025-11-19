Iskra в такси: когда новая Лада заменит Гранту на улицах столицы?

19 ноября 2025, 14:02
АвтоВАЗ отправит новинку Lada Iskra работать в столичное такси
АвтоВАЗ готовит новую модель для такси. Lada Iskra скоро появится на дорогах. Она займет нишу между Granta и Vesta. Автомобиль получит современное оснащение. Узнайте о планах автогиганта на столицу.
Волжский автозавод готовится вывести на рынок пассажирских перевозок свою новую разработку - Lada Iskra. Как сообщает «Российская Газета», появление этой модели в столичных таксопарках ожидается уже зимой 2025-2026 года. Предварительные сроки - декабрь или январь. По словам представителя управления по корпоративным продажам АвтоВАЗа Елены Герман, озвученным на форуме «Транспорт России», компания уже ведет активную подготовку поставок для крупного федерального агрегатора и его партнерских сетей. Новинке предстоит работать в самом востребованном и массовом тарифе «Эконом», где она может составить серьезную конкуренцию китайским моделям.
В иерархии Lada модель Iskra позиционируется как связующее звено между доступной Granta и флагманской Vesta. Такое положение делает ее привлекательным вариантом для коммерческого использования. Автомобиль представляет собой компактный седан, но с продуманной эргономикой и современным оснащением. Особый акцент производитель делает на так называемых «теплых опциях», которые крайне важны в российских климатических условиях, а также на наличии современной электроники. Это должно обеспечить комфорт как для водителя, так и для пассажиров, повышая конкурентоспособность модели.
Одновременно с выводом «Искры» АвтоВАЗ не забывает и о более престижных сегментах такси. Для тарифов «Комфорт» и «Комфорт+» компания предлагает другую новинку - удлиненный седан Lada Aura. Этот автомобиль отличается увеличенным пространством для задних пассажиров и более богатой комплектацией. По словам Елены Герман, первые 250 экземпляров Aura уже направлены в крупнейшие автопарки городов-миллионников для опытной эксплуатации и сбора обратной связи.
В Москве первые 20 автомобилей Lada Aura уже активно используются в такси с середины октября текущего года. Этот шаг позволяет компании оценить потенциал модели в реальных условиях мегаполиса. Таким образом, АвтоВАЗ реализует комплексную стратегию по завоеванию рынка таксомоторных перевозок. Предлагая разные автомобили для разных тарифов, отечественный производитель стремится укрепить свои позиции и потеснить иностранных конкурентов, которые доминировали в этой сфере последние годы.
Похожие материалы Лада
-
19.11.2025, 12:27
Продажи LADA Iskra в Петербурге: сколько машин ушло за четыре месяца
LADA Iskra стартовала в Петербурге неожиданно. Цифры продаж удивляют экспертов. Кто покупает новинку и почему так мало? Подробности статистики и неожиданные выводы внутри.Читать далее
-
18.11.2025, 14:33
Универсалы Lada Iskra получили оцинкованную крышу для защиты от ржавчины
Волжский автозавод внедрил важное улучшение. Новые универсалы получили особую защиту. Это решает давнюю проблему автовладельцев. Теперь перевозка грузов стала безопаснее. Ржавчина больше не страшна. Узнайте все подробности о новой технологии.Читать далее
-
13.10.2025, 14:06
В России дебютировали Lada Iskra и Aura работающие на природном газе
В северной столице показали необычные автомобили. Это перспективные модели отечественного автопрома. Они получили заводское газовое оборудование. Машины скоро могут появиться в продаже. Узнайте подробности первыми.Читать далее
-
13.10.2025, 12:11
АвтоВАЗ показал, как закаляли Lada Iskra перед запуском в серийное производство
Новая модель прошла серьезную проверку. Инженеры создали для нее суровые условия. Автомобиль проехал тысячи километров. Тесты имитировали весь срок службы. Запас прочности оказался очень высоким. Все подробности в нашем материале.Читать далее
-
09.10.2025, 11:29
Владельцы каких машин чаще всего меняют их на новую Lada Iskra
Новинка АвтоВАЗа вызвала большой интерес. Покупатели активно сдают свои автомобили в трейд-ин. Дилеры поделились первой статистикой обмена. Какие машины уходят в прошлое? Ответ может вас сильно удивить.Читать далее
-
02.10.2025, 12:38
Новая Lada Iskra SW Cross против Vesta SW Cross: эксперты сравнили два универсала АвтоВАЗа
АвтоВАЗ вывел на рынок новинку. Это универсал Lada Iskra Cross. Он будет бороться за покупателя. Его главный соперник - кросс-универсал Lada Vesta. У них много общего. Но есть и важные отличия. Разбираемся во всех деталях.Читать далее
-
01.10.2025, 10:32
АвтоВАЗ проверил Lada Iskra на выносливость в условиях шестилетней эксплуатации
Новинку АвтоВАЗа подвергли серьезным тестам. Машину проверяли в экстремальных условиях. Инженеры имитировали очень долгую эксплуатацию. Результаты превзошли все ожидания. Что же скрывается под капотом?Читать далее
-
01.10.2025, 10:02
АвтоВАЗ провел масштабные испытания новой LADA Iskra на надежность и долговечность
АвтоВАЗ провел уникальные тесты новой LADA Iskra. Проверяли не только прочность, но и стойкость к коррозии. Результаты удивили даже инженеров. Подробности испытаний и старт продаж — в нашем материале.Читать далее
-
30.09.2025, 17:23
Новая Lada Iskra выходит на рынок Беларуси этой осенью
АвтоВАЗ готовится к важному шагу. Новая модель скоро появится у соседей. Первые машины уже на подходе. Спрос на автомобиль оказался высоким. Конкуренция на рынке будет серьезной. Что ждет российский седан в другой стране?Читать далее
-
19.09.2025, 14:30
Петербургский завод АвтоВАЗа будет выпускать не только новую Lada Iskra
Завод в Санкт-Петербурге ждут большие перемены. АвтоВАЗ готовит расширение производственной линейки. На конвейер встанут новые автомобили Lada. Какие именно модели появятся в будущем? Все будет зависеть от нескольких факторов.Читать далее
