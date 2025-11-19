Iskra в такси: когда новая Лада заменит Гранту на улицах столицы?

АвтоВАЗ отправит новинку Lada Iskra работать в столичное такси

АвтоВАЗ готовит новую модель для такси. Lada Iskra скоро появится на дорогах. Она займет нишу между Granta и Vesta. Автомобиль получит современное оснащение. Узнайте о планах автогиганта на столицу.

Волжский автозавод готовится вывести на рынок пассажирских перевозок свою новую разработку - Lada Iskra. Как сообщает «Российская Газета», появление этой модели в столичных таксопарках ожидается уже зимой 2025-2026 года. Предварительные сроки - декабрь или январь. По словам представителя управления по корпоративным продажам АвтоВАЗа Елены Герман, озвученным на форуме «Транспорт России», компания уже ведет активную подготовку поставок для крупного федерального агрегатора и его партнерских сетей. Новинке предстоит работать в самом востребованном и массовом тарифе «Эконом», где она может составить серьезную конкуренцию китайским моделям.

В иерархии Lada модель Iskra позиционируется как связующее звено между доступной Granta и флагманской Vesta. Такое положение делает ее привлекательным вариантом для коммерческого использования. Автомобиль представляет собой компактный седан, но с продуманной эргономикой и современным оснащением. Особый акцент производитель делает на так называемых «теплых опциях», которые крайне важны в российских климатических условиях, а также на наличии современной электроники. Это должно обеспечить комфорт как для водителя, так и для пассажиров, повышая конкурентоспособность модели.

Одновременно с выводом «Искры» АвтоВАЗ не забывает и о более престижных сегментах такси. Для тарифов «Комфорт» и «Комфорт+» компания предлагает другую новинку - удлиненный седан Lada Aura. Этот автомобиль отличается увеличенным пространством для задних пассажиров и более богатой комплектацией. По словам Елены Герман, первые 250 экземпляров Aura уже направлены в крупнейшие автопарки городов-миллионников для опытной эксплуатации и сбора обратной связи.

Фото: 110km.ru

В Москве первые 20 автомобилей Lada Aura уже активно используются в такси с середины октября текущего года. Этот шаг позволяет компании оценить потенциал модели в реальных условиях мегаполиса. Таким образом, АвтоВАЗ реализует комплексную стратегию по завоеванию рынка таксомоторных перевозок. Предлагая разные автомобили для разных тарифов, отечественный производитель стремится укрепить свои позиции и потеснить иностранных конкурентов, которые доминировали в этой сфере последние годы.