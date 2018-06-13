13 июня 2018, 17:29

АвтоВАЗ отзывает 38 тысяч Lada 4x4

Компания АвтоВАЗ объявила о начале отзывной кампании, которая затрагивает более 38 000 внедорожников Lada 4x4. Причина – возможное перетирание провода генератора о подвеску.
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Специалисты АвтоВАЗа установили, что у внедорожников Lada 4x4 провод генератора проходит в непосредственной близости от верхнего рычага передней подвески. Поэтому со временем изоляция провода может перетереться, что может привести к короткому замыканию. Проблему заподозрили у 38 808 автомобилей Lada 4x4, проданных с июля 2017 года по настоящее время.

В ближайшее время сотрудники центров Lada известят владельцев указанных машин и пригласят их подъехать на дилерский сервис. Мастера СТО проверят целостность проводов и установят дополнительные хомуты. Все работы проведут абсолютно бесплатно. При желании автовладельцы могут самостоятельно сверить VIN-номер своей машины со списком, опубликованным на сайте Росстандарта. 

В октябре прошлого года компания АвтоВАЗ отзывала 20 тысяч автомобилей Lada XRay в связи с вероятностью перетирания жгута проводов двигателя о кромку аккумуляторной площадки. Тогда проблему решили, установив дополнительный уплотнитель в месте соприкосновения жгута и площадки аккумулятора.
Новости Лада Нива 2121, 2131
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АвтоВАЗ отзывает 38 тысяч Lada 4x4
{{material_121348}}Специалисты АвтоВАЗа установили, что у внедорожников Lada 4x4 провод генератора проходит в непосредственной близости от верхнего рычага передней подвески. Поэтому со временем изоляция провода может перетереться, что может привести к короткому замыканию. Проблему заподозрили у 38 808 автомобилей Lada 4x4, проданных с июля 2017 года по настоящее время.В ближайшее время сотрудники центров Lada известят владельцев указанных машин и пригласят их подъехать на дилерский сервис. Мастера СТО проверят целостность проводов и установят дополнительные хомуты. Все работы проведут абсолютно бесплатно. При желании автовладельцы могут самостоятельно сверить VIN-номер своей машины со списком, опубликованным на сайте Росстандарта. В октябре прошлого года компания АвтоВАЗ отзывала 20 тысяч автомобилей Lada XRay в связи с вероятностью перетирания жгута проводов двигателя о кромку аккумуляторной площадки. Тогда проблему решили, установив дополнительный уплотнитель в месте соприкосновения жгута и площадки аккумулятора.
2018-06-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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