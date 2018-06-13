13 июня 2018, 17:29
АвтоВАЗ отзывает 38 тысяч Lada 4x4
Компания АвтоВАЗ объявила о начале отзывной кампании, которая затрагивает более 38 000 внедорожников Lada 4x4. Причина – возможное перетирание провода генератора о подвеску.
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В ближайшее время сотрудники центров Lada известят владельцев указанных машин и пригласят их подъехать на дилерский сервис. Мастера СТО проверят целостность проводов и установят дополнительные хомуты. Все работы проведут абсолютно бесплатно. При желании автовладельцы могут самостоятельно сверить VIN-номер своей машины со списком, опубликованным на сайте Росстандарта.
В октябре прошлого года компания АвтоВАЗ отзывала 20 тысяч автомобилей Lada XRay в связи с вероятностью перетирания жгута проводов двигателя о кромку аккумуляторной площадки. Тогда проблему решили, установив дополнительный уплотнитель в месте соприкосновения жгута и площадки аккумулятора.
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