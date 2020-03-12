12 марта 2020, 13:49
АвтоВАЗ отзывает более 12 тысяч автомобилей Lada
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Фото: Максим Стулов / Ведомости
На сайте Росстандарта опубликована информация о начале отзывной кампании, которая затронет в России три модели Lada: Vesta, Xray, Largus. Причиной стала возможная неисправность вакуумного усилителя тормозов.
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Сейчас список «подозрительных» автомобилей расширили до 12 192 единиц. В ближайшее время всех владельцев известят о начале добровольной отзывной кампании и пригласят подъехать в дилерских сервис на диагностику и ремонт. При необходимости на автомобилях заменят обратный клапан вакуумного усилителя тормозов. Все работы в рамках отзыва проведут бесплатно для автовладельцев.
Самостоятельно уточнить, подпадает ли конкретный автомобиль под действие сервисной акции, можно на сайте Росстандарта. Здесь опубликован полный список VIN-номеров потенциально дефектных автомобилей, а также работает специальный интерактивный сервис проверки по отзывным кампаниям. Напомним, что в связи с аналогичной неисправностью осенью 2019 года на ремонт пригласили порядка 7 тысяч автомобилей Lada Granta.
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Отзывы по теме
форма кузова концепта была очень красива в отличии от от предлагаемой к продаже. Ввиду этого продажи будут менее массовыми.
Работаем с СТО снабжаем запчастями для ларгуса, слышали отзывы о ларгусе, машина может в каких то моментах сырая, но у 90% клиентов от нее восторге.С радостью пользуются ею.
А что в Германии POLO продаётся?
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