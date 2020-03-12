Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
12 марта 2020, 13:49

АвтоВАЗ отзывает более 12 тысяч автомобилей Lada

  • 102
  • 0
Фото: Максим Стулов / Ведомости
На сайте Росстандарта опубликована информация о начале отзывной кампании, которая затронет в России три модели Lada: Vesta, Xray, Largus. Причиной стала возможная неисправность вакуумного усилителя тормозов.
Ранее мы писали
АвтоВАЗ разослал дилерам Lada предписание заменить обратный клапан вакуумного усилителя тормозов у автомобилей ...
Читать далее
В начале марта АвтоВАЗ разослал дилерам Lada предписание проверить работоспособность усилителей тормозов у более чем 10 тысяч автомобилей Vesta, Xray, Largus, реализованных в период с сентября 2019 года по настоящее время. При обнаружении неисправности дилеры должны были заменить обратный клапан усилителя на исправный.

Сейчас список «подозрительных» автомобилей расширили до 12 192 единиц. В ближайшее время всех владельцев известят о начале добровольной отзывной кампании и пригласят подъехать в дилерских сервис на диагностику и ремонт. При необходимости на автомобилях заменят обратный клапан вакуумного усилителя тормозов. Все работы в рамках отзыва проведут бесплатно для автовладельцев.

Самостоятельно уточнить, подпадает ли конкретный автомобиль под действие сервисной акции, можно на сайте Росстандарта. Здесь опубликован полный список VIN-номеров потенциально дефектных автомобилей, а также работает специальный интерактивный сервис проверки по отзывным кампаниям. Напомним, что в связи с аналогичной неисправностью осенью 2019 года на ремонт пригласили порядка 7 тысяч автомобилей Lada Granta.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Xray
форма кузова концепта была очень красива в отличии от от предлагаемой к продаже. Ввиду этого продажи будут менее массовыми.
Дмитрий
Форум ВАЗ Lada Largus
Работаем с СТО снабжаем запчастями для ларгуса, слышали отзывы о ларгусе, машина может в каких то моментах сырая, но у 90% клиентов от нее восторге.С радостью пользуются ею.
dimka1992
Немцы оказались недовольными Lada Vesta
А что в Германии POLO продаётся?
123
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Лада
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Скупить все: как слабый рубль скажется на авторынке
Рассматриваем покупку подержанного Opel Mokka
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа ВАЗ (Lada) Vesta
Объявления о продаже ВАЗ (Lada) Vesta
Рейтинг по классам
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 27 моделей
Класс А
BYD FLYER II и еще 24 модели
Класс D
Geely Vision и еще 37 моделей
Класс А Exclusive
Smart ForTwo и еще 2 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
АвтоВАЗ отзывает более 12 тысяч автомобилей Lada
{{material_129137}}В начале марта АвтоВАЗ разослал дилерам Lada предписание проверить работоспособность усилителей тормозов у более чем 10 тысяч автомобилей Vesta, Xray, Largus, реализованных в период с сентября 2019 года по настоящее время. При обнаружении неисправности дилеры должны были заменить обратный клапан усилителя на исправный.Сейчас список «подозрительных» автомобилей расширили до 12 192 единиц. В ближайшее время всех владельцев известят о начале добровольной отзывной кампании и пригласят подъехать в дилерских сервис на диагностику и ремонт. При необходимости на автомобилях заменят обратный клапан вакуумного усилителя тормозов. Все работы в рамках отзыва проведут бесплатно для автовладельцев.Самостоятельно уточнить, подпадает ли конкретный автомобиль под действие сервисной акции, можно на сайте Росстандарта. Здесь опубликован полный список VIN-номеров потенциально дефектных автомобилей, а также работает специальный интерактивный сервис проверки по отзывным кампаниям. Напомним, что в связи с аналогичной неисправностью осенью 2019 года на ремонт пригласили порядка 7 тысяч автомобилей Lada Granta.
2020-03-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Архангельск Кемерово Владимир
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться