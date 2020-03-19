19 марта 2020, 20:35
АвтоВАЗ отзывает хэтчбеки Lada XRAY
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Фото: из открытых источников
АвтоВАЗ отзывает автомобили Lada XRAY, проданные в России в период с сентября 2019 года по февраль 2020 года. На машинах необходимо проверить крепеж жгута панели приборов.
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АвтоВАЗ за последнюю неделю уже второй раз отзывает автомобили Lada XRAY. В прошлый раз отзыв был из-за бракованного обратного клапана вакуумного усилителя тормозной системы.
На сайте компании можно найти список VIN-номеров машин, владельцам которых необходимо приехать в сервисные центры. Также сотрудники АвтоВАЗа будут уведомлять своих клиентов о неисправностях. Добавим, что отзывные кампании являются нормальной практикой автоконцернов во всем мире.
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Отзывы по теме
форма кузова концепта была очень красива в отличии от от предлагаемой к продаже. Ввиду этого продажи будут менее массовыми.
1500 тысячи вариаторных х-ray за пол года это явный "успех". Особенно если сравнить со всеми однотипными моделями хёндэ-киа: солярис, рио, крета, которых продают в год по 300 тысяч и 2/ 3 из них или 200 тысяч на классических автоматах. Т.е. за пол года хёндэ-киа продают 100 тысяч машин на автомате, аналогичных ...
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