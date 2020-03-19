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19 марта 2020, 20:35

АвтоВАЗ отзывает хэтчбеки Lada XRAY

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Фото: из открытых источников
АвтоВАЗ отзывает автомобили Lada XRAY, проданные в России в период с сентября 2019 года по февраль 2020 года. На машинах необходимо проверить крепеж жгута панели приборов.
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Автопроизводитель заявил, что на 1 278 хэтчбеках, проданных в нашей стране в указанный период, возможно некачественно закреплен жгут приборного щитка. Компания просит подъехать автовладельцев в сервисные центры Lada, где механики проверят качество крепежа и при необходимости устранят проблему. Напомним, что все работы по отзывной кампании для автовладельцев абсолютно бесплатны.

АвтоВАЗ за последнюю неделю уже второй раз отзывает автомобили Lada XRAY. В прошлый раз отзыв был из-за бракованного обратного клапана вакуумного усилителя тормозной системы.

На сайте компании можно найти список VIN-номеров машин, владельцам которых необходимо приехать в сервисные центры. Также сотрудники АвтоВАЗа будут уведомлять своих клиентов о неисправностях. Добавим, что отзывные кампании являются нормальной практикой автоконцернов во всем мире.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум ВАЗ Lada Xray
форма кузова концепта была очень красива в отличии от от предлагаемой к продаже. Ввиду этого продажи будут менее массовыми.
Дмитрий
Lada Xray Cross с вариатором продается лучше, чем ожидалось
1500 тысячи вариаторных х-ray за пол года это явный "успех". Особенно если сравнить со всеми однотипными моделями хёндэ-киа: солярис, рио, крета, которых продают в год по 300 тысяч и 2/ 3 из них или 200 тысяч на классических автоматах. Т.е. за пол года хёндэ-киа продают 100 тысяч машин на автомате, аналогичных ...
Глеб
Продажи Lada Xray падают третий месяц подряд – и вот почему
"...возлагают надежду на вседорожную Cross-верю", в какого вы верите? Непонятно. Когда напишите, прочитайте сначала сами.
андрей
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АвтоВАЗ отзывает хэтчбеки Lada XRAY
{{material_128604}}Автопроизводитель заявил, что на 1 278 хэтчбеках, проданных в нашей стране в указанный период, возможно некачественно закреплен жгут приборного щитка. Компания просит подъехать автовладельцев в сервисные центры Lada, где механики проверят качество крепежа и при необходимости устранят проблему. Напомним, что все работы по отзывной кампании для автовладельцев абсолютно бесплатны.АвтоВАЗ за последнюю неделю уже второй раз отзывает автомобили Lada XRAY. В прошлый раз отзыв был из-за бракованного обратного клапана вакуумного усилителя тормозной системы.На сайте компании можно найти список VIN-номеров машин, владельцам которых необходимо приехать в сервисные центры. Также сотрудники АвтоВАЗа будут уведомлять своих клиентов о неисправностях. Добавим, что отзывные кампании являются нормальной практикой автоконцернов во всем мире.
2020-03-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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