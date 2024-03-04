АвтоВАЗ отзывает Lada Vesta NG. Заменят дефектные подрулевые переключатели

29.02.2024, 11:36

В феврале в России подешевели автомобили 9 марок. Подорожали только двух

В 2024 году новые автомобили чаще дешевеют, чем дорожают. В январе цены на свои модели снизили семь брендов, в феврале – девять. Скидка составила от 50 до 500 тысяч рублей.Читать далее