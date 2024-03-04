АвтоВАЗ отзывает Lada Vesta NG. Заменят дефектные подрулевые переключатели
В дилерском центре Lada журналистам сообщили, что сейчас именно по этим неисправностям поступает больше всего обращений от владельцев. Все работы в рамках отзыва проведут бесплатно.
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29.02.2024, 11:36
В феврале в России подешевели автомобили 9 марок. Подорожали только двух
В 2024 году новые автомобили чаще дешевеют, чем дорожают. В январе цены на свои модели снизили семь брендов, в феврале – девять. Скидка составила от 50 до 500 тысяч рублей.Читать далее
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28.02.2024, 13:50
Lada Vesta обзавелась 1,8-литровым мотором и вариатором: насколько он надежен?
АвтоВАЗ объявил о начале серийного производства автомобилей Lada Vesta с новой связкой агрегатов: модернизированного мотора 1.8EVO мощностью 122 л.с. и вариатора WLY. Эксперт оценил надежность бесступенчатой трансмиссии.Читать далее
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22.02.2024, 13:49
На Lada Vesta вернулась еще одна полезная опция. Машины уже добрались до дилеров (цена)
АвтоВАЗ продолжает пополнять оснащение своих автомобилей, возвращая его на досанкционный уровне. К дилерам поступила первая партия автомобилей Lada Vesta с новой опцией, которая позволит сделать вождение более комфортным.Читать далее
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18.02.2024, 17:49
АвтоВАЗ не может отгрузить дилерам Lada Vesta c подушками безопасности. Новая проблема
Новые санкции лишили в 2023 году АвтоВАЗ поставщика подушек безопасности. С середины декабря все машины сходили с конвейера без этой важной опции. Пару недель назад компания официально заявила о преодолении трудностей, но тут возникли новые.Читать далее
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15.02.2024, 09:34
Lada получила 122-сильный мотор и вариатор. Когда у дилеров?
С конвейера АвтоВАЗа сошли первые серийные седаны Lada Vesta с мощным 1,8-литровым мотором мощностью 122 силы, который работает в паре с бесступенчатой китайской коробкой передач.Читать далее
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14.02.2024, 22:52
Названы лучшие 3-летние автомобили, которые не теряют в цене
Аналитическое агентство «Автостат» в 10-й раз опубликовало итоги ежегодного исследования Residual value, которое показывает, как меняется цена автомобиля через три года после покупки.Читать далее
-
29.02.2024, 11:36
В феврале в России подешевели автомобили 9 марок. Подорожали только двух
В 2024 году новые автомобили чаще дешевеют, чем дорожают. В январе цены на свои модели снизили семь брендов, в феврале – девять. Скидка составила от 50 до 500 тысяч рублей.Читать далее
-
28.02.2024, 13:50
Lada Vesta обзавелась 1,8-литровым мотором и вариатором: насколько он надежен?
АвтоВАЗ объявил о начале серийного производства автомобилей Lada Vesta с новой связкой агрегатов: модернизированного мотора 1.8EVO мощностью 122 л.с. и вариатора WLY. Эксперт оценил надежность бесступенчатой трансмиссии.Читать далее
-
22.02.2024, 13:49
На Lada Vesta вернулась еще одна полезная опция. Машины уже добрались до дилеров (цена)
АвтоВАЗ продолжает пополнять оснащение своих автомобилей, возвращая его на досанкционный уровне. К дилерам поступила первая партия автомобилей Lada Vesta с новой опцией, которая позволит сделать вождение более комфортным.Читать далее
-
18.02.2024, 17:49
АвтоВАЗ не может отгрузить дилерам Lada Vesta c подушками безопасности. Новая проблема
Новые санкции лишили в 2023 году АвтоВАЗ поставщика подушек безопасности. С середины декабря все машины сходили с конвейера без этой важной опции. Пару недель назад компания официально заявила о преодолении трудностей, но тут возникли новые.Читать далее
-
15.02.2024, 09:34
Lada получила 122-сильный мотор и вариатор. Когда у дилеров?
С конвейера АвтоВАЗа сошли первые серийные седаны Lada Vesta с мощным 1,8-литровым мотором мощностью 122 силы, который работает в паре с бесступенчатой китайской коробкой передач.Читать далее
-
14.02.2024, 22:52
Названы лучшие 3-летние автомобили, которые не теряют в цене
Аналитическое агентство «Автостат» в 10-й раз опубликовало итоги ежегодного исследования Residual value, которое показывает, как меняется цена автомобиля через три года после покупки.Читать далее
- 1 245 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2019 в Москве
- 990 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2018 в Москве
- 1 090 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2018 в Зеленограде
- 1 395 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2023 в Москве
- 839 000 РВАЗ (Lada) Веста 2016 в Москве
- 1 250 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2018 в Москве
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- 1 699 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2023 в Москве
- 950 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2016 в Москве
- 1 410 000 РВАЗ (Lada) Веста 2023 в Москве
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