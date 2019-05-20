20 мая 2019, 17:23
АвтоВАЗ отзывает почти 33 тысячи Lada Largus
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АвтоВАЗ объявил о начале масштабной отзывной кампании, которая затрагивает 32,9 тыс. автомобилей Lada Largus. Причина связана с дефектом вакуумного усилителя тормозов.
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АвтоВАЗ разослал в дилерские центры предписание о начале отзывной кампании в отношении битопливных седанов ...Читать далее
В ближайшее время всех владельцев указанных выше автомобилей известят о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в дилерский центр на диагностику и бесплатный ремонт. Мастера станции проверят дату производства вакуумного усилителя и при необходимости заменят его. Все работы в рамках сервисной акции проведут бесплатно для автовладельцев.
В апреле нынешнего года АвтоВАЗ разослал в дилерские центры предписание об отзыве битопливных седанов Lada Vesta CNG. Причиной стала ошибка в программном обеспечении блока управления двигателем и блока впрыска газа. Официальной информации на сайте Росстандарта так и не появилось.
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Работаем с СТО снабжаем запчастями для ларгуса, слышали отзывы о ларгусе, машина может в каких то моментах сырая, но у 90% клиентов от нее восторге.С радостью пользуются ею.
Да на этом тазе 1000км проехать, смешно.
C учительской зарплатой в 15 тысяч рублей купить это произведение автопрома невозможно!
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